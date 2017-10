O Orçamento participativo 'Tu decides', da câmara de Braga, vai patrocinar um festival musical, a criação de um clube de rádio, o desenvolvimento de jogos de tabuleiro e usar o boxe como "meio de combate ao insucesso escolar".

PUB

Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, foram revelados os vencedores da iniciativa, com o projecto Braga Sounds Better a ser o "grande vencedor", pelo que irá receber 18.400 euros, tendo ainda o 'Tu decides' contemplado mais três projectos: Dona Rádio, Let's Play e Parretas Team.

O 'Tu decides', iniciativa da Câmara Municipal de Braga que conta já com quatro edições, disponibilizou 70 mil euros para patrocinar projectos de jovens entre 14 e 35 anos, sendo que a edição de 2017 foi a que teve mais participação, com um total de 28 projectos apresentados e 3001 votos.

PUB

"Os jovens de Braga estão a responder afirmativamente a este projecto e estão com vontade de ajudar a construir a cidade", salientou, na apresentação dos vencedores, a vereadora do Desporto e da Juventude, Sameiro Araújo.

O projecto vencedor Braga Sounds Better contempla a realização de um festival de música de três dias, "em estilo Boiler Room", dentro dos géneros Techno, Hip-Hop, Drum and Bass, Tech House, Trance, Reggae, e Dubstep, explicou.

A criação de um clube de rádio na Associação de Estudantes da Escola Secundária D. Maria II é o objectivo do projecto Dona Rádio, que servirá para divulgação de projectos dentro da comunidade escolar e facilitar o percurso dos alunos da escola pelas actividades extracurriculares.

O terceiro projecto contemplado, Let's Play dedica-se aos jogos de tabuleiro, dividido em três pilares: formação, divulgação e formação de novos públicos, sendo que contempla ainda a organização de um festival internacional.

Já o Parretas Team é um projecto social e desportivo de criação de uma rede de apoio para crianças, adolescentes e pessoas com necessidades especiais, cujo objectivo é usar o boxe como meio de combate ao insucesso escolar, à exclusão social e ao bullying.

A autarquia decidiu ainda apoiar um quinto projecto, Intercâmbio entre Cidades Geminadas, que propõe um intercâmbio com 15 dias de duração entre as cidades de Braga, Clermont-Ferrand (França), Aberdeen (Escócia) e Rogensburg (Alemanha) a dez jovens para que estes tenham a "oportunidade de conhecer Braga e os seus costumes e tradições, fomentando a troca de conhecimentos e culturas e fortalecendo as ligações" entre as cidades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Queremos potenciar a relação com as cidades geminadas e que sejam os mais jovens a fazê-lo é algo que vemos com muito bons olhos", justificou o presidente da autarquia, Ricardo Rio, que para além de cinco mil euros do orçamento participativo, decidiu atribuir uma verba extra de 10 mil euros a este projecto.

Para a edição de 2018, a autarquia anunciou já uma novidade, o voto através de uma plataforma online.

"Queremos que seja mais fácil aceder à votação, sem abdicar das urnas de voto físicas", explicou Sameiro Araújo.

PUB

PUB