Desde que há 472 anos deixou de funcionar o Mosteiro de Castro de Avelãs que o distrito de Bragança não tinha um Mosteiro beneditino. Agora, quase cinco séculos depois, a aldeia de Palaçoulo vai acolher o “Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja” que, acredita o bispo D. José Cordeiro, vai dar “uma nova centralidade ao interior”. Por isso, reveste-se da “maior importância” para a região.

O “Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja” surge do Mosteiro de Vitorchiano (Itália), pertencendo à Ordem Cisterciense da Estrita Observância (OCSO) também conhecida como “Trapista”, e fundada em 1098. É um Instituto de Vida Consagrada de Direito Pontifício, formado por mosteiros de monjas e de monges.

O projecto, que deverá custar cerca de seis milhões de euros, será integralmente suportado pelas religiosas. “Temos o dinheiro para arrancar com a obra. Mas confiamos na Divina Providência”, explicou a Madre Rosario Spreafico, abadessa do Mosteiro de Vitorchiano, que pertence a uma rede mundial que se entreajuda.

Palaçoulo ganhou uma espécie de corrida internacional para o acolhimento deste Mosteiro, que será o oitavo em todo o mundo deste Instituto, que nunca tinha estado em Portugal. A Madre Rosario Spreafico revelou que receberam “muitas propostas, de todo o mundo”, para o acolher, mas que a opção recaiu em Portugal, até por ser ano do Centenário das Aparições de Fátima.

De acordo com D. José Cordeiro, os Mosteiros “são lugares de atracção de muitas pessoas para fazerem retiro espiritual e oração. Em todos lugares do mundo onde estão presentes, tem-se verificado que são lugares de grande desenvolvimento. Cada vez mais há procura da paz, da espiritualidade”, sublinhou, revelando mesmo que em Itália chegou a desenvolver-se uma aldeia em torno do de Vitorchiano. “As monjas têm quase todas curso superior e sentem o apelo da vida em comunidade, fraterna. Vivem do seu trabalho. Na Bélgica, por exemplo, fabricam cerveja [a Trapista], vendem produtos a grandes superfícies”, explicou D. José Cordeiro.

A Câmara de Miranda do Douro tem apoiado no processo de licenciamento, que ainda corre nos serviços camarários, e será responsável por algumas infra.estruturas de apoio, como “ligações rodoviárias, ramal de água ou luz”, explicou Artur Nunes. O autarca acolheu este processo de braços abertos pois trata-se de “um projecto de investimento para o concelho”. “Haverá um antes e um depois”, acredita.

O local escolhido obrigou a “um pequeno milagre”, segundo explicou o Pe. António Pires, da paróquia de S. Miguel, onde ficará situado o Mosteiro. “Pediram-nos um terreno com 20 hectares e que tivesse água. Conseguimos emparcelar mais de 27 hectares, o que nesta região é um pequeno milagre”, frisou. O processo envolveu 25 famílias, que estiveram disponíveis para doações, trocas ou venda de terrenos. O resultado final foi um local “que pedia um Mosteiro”, explicou Pedro Salinas Calado, coordenador da equipa projectista.

A regra da ordem cisterciense de estrita observância, sendo uma ordem contemplativa de clausura, requer disposições arquitectónicas e funcionais peculiares.

Do ponto de vista dos usos, a regra do ora et labora estipula fundamentalmente quatro tipos de espaços: para oração; para trabalho agrícola e de pecuária, confecção e venda de compotas, actividade artesanal e de tarefa de copista; para estudo (Lectio Divina, salas de conferências, biblioteca, salas de aulas), e espaços residenciais onde, além das funções residenciais adstritas às monjas, será criado um espaço de acolhimento a peregrinos, leigos e sacerdotes visitantes, familiares das monjas, e pessoas que procurem um período de retiro — o que na descrição do mosteiro, de acordo com a regra, corresponde à chamada “hospedaria” (que é uma casa de acolhimento programada para cerca de 30 pessoas).

Este Mosteiro está pensado para 40 monjas. As dez primeiras serão escolhidas em Janeiro mas a primeira pedra só deverá ser lançada em meados do ano. O edifício terá cerca de cinco mil metros quadrados.

Este será um dos dois mosteiros em construção no século XXI em Portugal, depois de um outro, mais pequeno, já ter arrancado na Diocese de Évora. O Pe. António Pires acredita que este será o maior mosteiro a instalar-se no nosso país desde há vários séculos.

“Em 1756, o Marquês de Pombal expulsou os Jesuítas de Portugal. Em 1834, D. Pedro II expulsou as ordens religiosas. Depois, veio a I República. Portanto, acredito que desde então não houve nenhum outro”, apontou. <_o3a_p>

