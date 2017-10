A Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) irá instalar-se provisoriamente na escola secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, a partir do ano lectivo 2018/2019, disse à Lusa a coordenadora das instalações, Ana Mafalda Pernão.

PUB

A mudança dos cerca de 800 alunos para aquela escola deve-se às futuras obras de reabilitação do antigo Convento dos Caetanos, o edifício histórico que alberga a Escola de Música do Conservatório Nacional, fundada em 1835.

"O projecto de arquitectura está ainda a decorrer, está em estudo prévio, mas contamos que as obras comecem no final de 2018. Nessa altura estaremos numa escola temporária", disse.

PUB

De acordo com Ana Mafalda Pernão - que já não integra a direcção da escola e é agora coordenadora das instalações -, haverá ainda um período de transição durante o actual ano lectivo, porque a escola secundária Marquês de Pombal sofrerá também algumas obras para poder acolher os 800 alunos.

"Estamos a falar de uma zona de oficinas na escola que vão ser divididas em salas para os alunos, vão ser arranjados os telhados e as janelas", disse.

Há vários anos que a direcção da EMCN reclamava obras profundas no edifício do antigo Convento dos Caetanos, construído no século XVII, com vários problemas de degradação, que se acentuam sobretudo no inverno.

Esses problemas têm sido colmatados provisoriamente com intervenções pontuais no edifício, e Ana Mafalda Pernão recorda que a escola terá de assegurar funcionamento nos próximos meses nas mesmas instalações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com informações disponibilizadas pela associação de pais, chegaram a ser equacionadas várias hipóteses para a transferência provisória da EMCN, mas "todas se revelaram impossíveis, com excepção da Escola Secundária Marquês de Pombal", nomeadamente pela necessidade ter serem precisos pelo menos 4.000 mil metros quadrados de espaço.

Numa reunião em Setembro passado com o Ministério da Educação e a Parque Escolar, a propósito da transferência provisória, a associação de pais alertou para o receio de que "muitos alunos possam ver impossibilitada a continuação da frequência da EMCN, devido ao aumento da distância da deslocação".

"Tal é particularmente preocupante no ensino articulado e supletivo e, em geral, na gestão dos horários muitas vezes prolongados até às 20h ou 21h", lê-se na página oficial da associação de pais.

PUB

PUB