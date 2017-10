Um dia depois de Cristiano Ronaldo ter sido distinguido, uma vez mais, com o prémio "The Best" da FIFA, foi inaugurada a exposição Cristiano Ronaldo no Cartoon Internacional no Porto. A exposição, que estará disponível até 20 de Novembro na Península Boutique Center, conta com cerca de 40 caricaturas do futebolista português, realizadas por 35 artistas de 20 países diferentes - desde Portugal e Brasil até ao Egipto, Irão e Tailândia. "Na linha de outras figuras icónicas, Cristiano Ronaldo surge naturalmente como uma figura forte e atraente para os lápis dos artistas", explica numa nota à imprensa Luiz Humberto Marques, director do Museu Nacional de Imprensa, entidade que organizou a exposição. "Não há árbitros, nem faltas. Do campo para a arte, aqui está Ronaldo", conclui.