Raul Vaz, director do Jornal de Negócios desde Abril de 2016, vai abandonar a liderança do jornal. A notícia foi anunciada à redacção durante a manhã desta quarta-feira, soube o PÚBLICO. Os motivos do afastamento de Raul Vaz não são ainda conhecidos.

Jornalista desde 1981, Raul vaz começou no Correio da Manhã. Foi posteriormente editor no PÚBLICO e director-adjunto do Diário de Notícias e d'O Independente.

Antes de chegar ao Jornal de Negócios foi director do Semanário e do Diário Económico.

O jornalista é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras do Porto.

