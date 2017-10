O montante de apoios definidos até agora pelo Governo para a recuperação das empresas afectadas pelos incêndios deste mês na zona Centro atinge os 280 milhões de euros e uma boa parte deles vem dos fundos europeus.

PUB

Face à avaliação feita pelo Governo, e de que António Costa deu conta na reunião desta quarta-feira na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra, estão definidos quatro instrumentos financeiros disponíveis em Novembro - uma linha de crédito de 100 milhões de euros, dois sistemas de incentivos no total de 30 milhões e uma verba de 50 milhões para inovação - e um quinto, este no valor de 100 milhões de euros, encontra-se em “clarificação”, disse o porta-voz do Ministério do Planeamento e das Infra-Estruturas ao PÚBLICO.

O que está em estudo nesta última linha de apoio é determinar se o Governo precisa ou não de fazer uma reprogramação do pacote de fundos europeus incluídos no Portugal 2020, de modo a reorientá-los para responder aos prejuízos causados pelos incêndios.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A reprogramação esteve em cima da mesa, mas essa possibilidade é “hoje menos plausível”, diz. O tipo de apoios necessários encaixa até agora nas medidas já previstas no Portugal 2020, na perspectiva do Governo, ao contrário do que aconteceu com Pedrógão Grande, que levou a uma reprogramação. Falta decidir a fonte de financiamento desta linha de 100 milhões de euros e se será então precisa uma nova redistribuição.

O que difere entre Pedrógão Grande e os incêndios do dia 15 e 16 é, segundo a mesma fonte, o tipo de empresas afectadas. No primeiro caso, são “mais tradicionais”, para o que foi necessário reprogramar as verbas do Programa Operacional do Centro, de modo a abrangê-las. No segundo, são “de maior dimensão, com seguros para grande parte de prejuízos, com critérios de gestão de inovação, e exportadoras”, um perfil que encaixa nos requisitos do Portugal 2020.

Os fundos europeus a que as empresas afectadas terão acesso, a partir de concursos específicos, são, assim, a verba de 50 milhões de euros dentro do sistema de inovação empresarial, 30 milhões de euros por via de dois sistemas de incentivos para a criação de emprego e empreendedorismo, um lançado no Verão e outro a criar, destinado à criação de emprego nas micro e pequenas empresas. A comparticipação comunitária ronda normalmente entre os 85% e 95% do total do investimento elegível.

PUB

PUB