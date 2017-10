Duas horas foi quanto Caroline Wozniacki demorou a qualificar-se para as meias-finais do BNP Paribas WTA Finals. Depois de 58 minutos passados no court na segunda-feira, para derrotar Elina Svitolina, nesta quarta-feira, a dinamarquesa levou 63 minutos a despachar Simona Halep, primeira do ranking. Mas a vitória de Caroline Garcia sobre Elina Svitolina adiou para sexta-feira a definição dos primeiros lugares no Grupo Vermelho.

“Defrontar as melhores jogadoras do mundo, sabendo que temos de estar ao melhor nível para as vencer, motiva-me a começar forte. Nessa altura, não temos nada a perder”, explicou Wozniacki, depois de vencer Halep, por 6-0, 6-2 – a sua terceira vitória este ano sobre a número um do ranking, após vencer as anteriores líderes Garbiñe Muguruza, em Tóquio, e Karolina Pliskova, emToronto.

A dinamarquesa manobrou bem a sua adversária, nunca a colocando numa posição confortável e anulou a única ocasião de break da adversária. Embora só tenha assinado nove winners, Wozniacki cometeu somente sete erros não forçados – menos 10 que Halep.

Garcia (8.ª) infligiu a segunda derrota a Svitolina (6.ª), numa longa e intensa luta de duas horas e 45 minutos: 6-7 (7/9), 6-3 e 7-5. A ucraniana começou bem, recuperando de um break abaixo e de 0/4 no tie-break, mas nos sets seguintes, a maior determinação de Garcia veio de cima, em especial, quando a francesa se viu a 3-5 na derradeira partida. “Foi uma batalha incrível, em cada ponto. Fui mais paciente nos pontos mais longos e isso fez a diferença”, disse a francesa, que defronta Wozniacki na última jornada da fase de grupos.

Em Basileia, João Sousa (60.º) foi eliminado na ronda inicial do ATP 500 por Juan Martin del Potro (19.º). Sousa reagiu bem a um péssimo primeiro set, assinando o único break da segunda partida, a 4-4. Mas, na “negra”, o vimaranense sofreu um break no segundo jogo e falhou uma tentativa de amortie quando teve um break-point no jogo seguinte, permitindo que Del Potro se mantivesse no comando até fechar, por 6-1, 4-6 e 6-1.

