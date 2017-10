Não há dúvida que o futebol italiano está a fazer bem a Adel Taarabt, ele que não fez sequer um minuto pelo Benfica e que andou a passear os quilos a mais em meia dúzia de jogos da II Liga portuguesa pela equipa B dos “encarnados”. Mais magro e mais ligeiro, o marroquino tem sido titular neste início de época do Génova e é o primeiro a qualificar-se a ele próprio como renascido. Nesta quarta-feira, Taarabt ainda assustou o Nápoles, com um excelente golo, pleno de técnica e velocidade de execução, mas o Génova só conseguiu estar dez minutos na frente e acabou por perder por 3-2 frente aos napolitanos, que recuperaram a liderança da Série A italiana.

O Inter de Milão tinha passado a noite na frente, depois de ganhar em casa à outra equipa de Génova, a Sampdória, e esperava por algum percalço do Nápoles para manter a posição, o que acabou por não acontecer. Em Génova, depois do susto de Taraabt, o Nápoles só levou 26 minutos a dar a volta, com um bis de Mertens aos 14’ e aos 30’, aumentando a vantagem na segunda parte com um autogolo de Zukanovic (60’). Izzo ainda reduziu para a equipa da casa aos 76’, mas já não chegou para impendir a equipa de Maurizio Sarri de voltar ao primeiro posto, com 28 pontos em 30 possíveis – o Inter, também com um início bem interessante e ainda sem derrotas, está em segundo, com 26.

Menos habituada a "correr atrás do prejuízo", a Juventus segue em terceiro, com 25 pontos, depois de ter goleado em casa sem grandes problemas o SPAL 2013, penúltimo classificado, por 4-1. Mas as dificuldades só vão aumentar para a “vecchia signora” nos próximos dias, com um clássico no próximo sábado, em San Siro, com o Milan e, três dias depois, a visita a Alvalade para defrontar o Sporting em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. A par da Juventus, e com Nani no banco (entrou aos 73’), está a Lazio, que foi a Bolonha e triunfou por 2-1, com os jogadores a entrarem em campo com mensagens contra o anti-semitismo e com uma fotografia de Anne Frank, para contrariarem a mensagem racista da sua claque mais radical.

Choque em Londres

Em Inglaterra, a Taça da Liga inglesa continuou com mais dois jogos em Londres e, se não houve grandes surpresas no triunfo do Chelsea, em Stamford Bridge, sobre o Everton (2-1), já o que se assistiu em Wembley foi o colapso de uma equipa perante a fúria de outra. O Tottenham chegou a ter dois golos de vantagem sobre o West Ham United, mas a equipa de Slaven Bilic (que deve ter ganho crédito para mais umas semanas) conseguiu dar a volta total e ficou com a eliminatória graças a um triunfo por 3-2. Sissoko (6’) e Dele Ali (37’) colocaram os spurs na frente, mas, na segunda parte, tudo se alterou em 15 minutos, com dois golos de Andre Ayew (55’ e 60’) e Ogbonna (70’).

Quem já não deve ter muito crédito é Pedro Caixinha, que, por estar castigado, viu da bancada de Ibrox o seu Glasgow Rangers empatar (1-1) com o Kilmarnock, último da Liga escocesa. O Rangers, com Candeias e Bruno Alves de início, esteve bem perto da vitória, colocando-se em vantagem com um golo de Holt aos 44’. Quase a fechar o jogo, Candeias teve uma oportunidade soberana de fazer o 2-0, mas falhou um penálti, e, na resposta, o Kilmarnock conseguiu o golo do empate. Este resultado significa que o Rangers desce para quarto lugar e fica mais longe do líder e grande rival Celtic, que venceu o Aberdeen por 3-0 – os “católicos” têm agora 26 pontos, mais oito que os “protestantes”.

Na Alemanha, foi uma luta até ao fim entre RB Leipzig e Bayern Munique na segunda eliminatória da Taça. Depois de um empate (1-1) ao fim de 120 minutos, os bávaros acabaram por vencer nos penáltis. Robben marcou o quinto pontapé da marca de 11 metros para o Bayern, Timo Werner não concretizou o último do Leipzig, que irá ao Dragão na próxima quarta-feira defrontar o FC Porto para a Champions.

