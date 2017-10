Há não muito tempo, os adeptos do Valência não escondiam o desejo de ver um português pelas costas. Agora, outro português já começou a ouvir os mesmos adeptos pedirem-lhe que não se vá embora do clube. Os cânticos “Nuno vai-te já”, dirigidos a Nuno Espírito Santo, ajudaram, em Dezembro de 2015, a precipitar a partida do treinador que cumpria então a segunda temporada no comando do Valência. Já Gonçalo Guedes tem os adeptos aos seus pés, após ter chegado ao Mestalla nas últimas horas do derradeiro dia do mercado de transferências. Com três golos e cinco assistências em sete jogos no campeonato, o jovem português é uma das figuras da equipa orientada por Marcelino García Toral – e vai juntando argumentos para reivindicar um lugar nos escolhidos de Fernando Santos para o Mundial 2018.

Equipa-sensação da Liga espanhola, o Valência ocupa o segundo lugar na classificação, após nove jornadas, com 21 pontos (menos quatro do que o líder Barcelona). Ainda sem conhecer o sabor da derrota – e já defrontou Real Madrid e Atlético de Madrid –, o emblema che marcou 25 golos e sofreu dez. O contraste com a temporada passada é gritante: à nona jornada o Valência era 15.º, com nove pontos (apenas um acima da zona de despromoção), e tinha 13 golos marcados e 18 sofridos. A defesa sofre quase metade dos golos que sofria e a taxa de concretização do ataque está perto de ter duplicado. Para encontrar uma equipa do Valência que tenha um registo atacante idêntico ao actual é preciso recuar até à década de 1940, segundo o diário desportivo valenciano Superdeporte.

Gonçalo Guedes não é alheio ao bom momento do Valência. Depois de trocar o Benfica pelo Paris Saint-Germain, em Janeiro deste ano, numa transferência de 30 milhões de euros, Gonçalo Guedes tinha praticamente desaparecido dos radares. Na capital francesa o jovem futebolista teve pouco espaço, limitando-se a somar minutos aqui e ali, numa dúzia de aparições como suplente. O cenário complicou-se para o jovem português quando, neste Verão, os parisienses contrataram Neymar e Mbappé. Sair emprestado foi a solução para Guedes, que em Valência voltou a mostrar a velocidade, finta e remate com que se distinguiu.

O Valência entrou na “Era de Guedes”, resumia Manu Badenes num texto de opinião no Superdeporte, escrito após a goleada por 4-0 ao Sevilha (com dois golos e uma assistência de Guedes). “É como se acabasse de chegar, e ainda por cima é emprestado. E, no entanto, é um futebolista distinto. Sabem-no os companheiros. Sabem-no os adeptos. Sabe-o ele (se não, não se atreveria a fazer o que faz). Sabem-no os adversários a partir de agora. E começam a sabê-lo os dirigentes das outras equipas”, acrescentava o autor, que não hesitava em descrever o português como “o melhor jogador a actuar na Europa neste momento, por muitas capas que dediquem a Harry Kane”. “Este miúdo tem técnica requintada nos dois pés. Ah, se Guedes continuar assim! Ah, se ficasse!”, suspirava Manu Badenes.

Para Gonçalo Guedes continuar no Valência era preciso que os planetas se alinhassem. O empréstimo não prevê opção de compra para o emblema che (que passa por dificuldades financeiras) e, se o jogador continuar a valorizar-se, o Paris Saint-Germain terá duas opções no fim da época: vendê-lo para minimizar infracções às regras do fair play financeiro; ou tentar encontrar espaço para ele no plantel. “Nunca sabemos o futuro. Neste momento está no Valência, amanhã não sabemos. Está muito contente, claro, com a equipa, o clube e a cidade”, assegurou Rogério, pai de Gonçalo Guedes, em declarações ao diário desportivo espanhol Marca.

O Mestalla terá de degustar o futebol de Gonçalo Guedes tendo consciência do prazo de validade, sintetizava o El País num texto intitulado “Golaços de aluguer”. “A ironia da situação é que o clube podia tê-lo contratado ao Benfica em Agosto de 2016 por 25 milhões de euros mas, naquele Verão, quando Jorge Mendes o ofereceu pela primeira vez, já não tinha dinheiro depois de comprar Garay e garantir o empréstimo de Mangala”, podia ler-se.

O protagonismo ganho em Valência servirá para Gonçalo Guedes alimentar pretensões a um lugar entre os convocados para o Mundial 2018. O jovem futebolista é um de 24 jogadores que fizeram a estreia pela selecção desde que Fernando Santos assumiu o comando da equipa nacional, há três anos. Guedes estreou-se em Novembro de 2015, nos particulares contra Rússia e Luxemburgo, e voltaria a ter minutos recentemente, no jogo em Andorra de apuramento para o Campeonato do Mundo. “Está a lutar por esse objectivo e isso passa por fazer uma boa época no Valência”, resumia o pai de Gonçalo Guedes. E, para já, os adeptos do Valência não podiam estar mais contentes.

