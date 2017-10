Julián Fuks, escritor brasileiro de origem argentina, é o vencedor da edição deste ano do Prémio Literário José Saramago, pelo seu livro A Resistência. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Lisboa pela Fundação Círculo de Leitores, que instituiu o prémio em 1999 a celebrar a atribuição, no ano anterior, do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago.

A Resistência, editado em 2015 pela Companhia das Letras, é o quarto livro do escritor nascido em São Paulo em 1981 e o primeiro a ser publicado em Portugal. É uma narrativa ficcionada centrada na figura de um irmão adoptivo de Fuks, chamado Emi.

Com este romance, o escritor e também crítico literário venceu, em 2016, o Prémio Jabuti, no Brasil, e viu-se colocado em 2.º lugar no Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa.

Julián Fuks é o terceiro escritor brasileiro a vencer o Prémio José Saramago, depois de Adriana Lisboa (com Sinfonia em Branco, em 2003) e de Andréa del Fuego (com Os Malaquias, em 2011). O último galardoado, em 2015, foi o português Bruno Vieira Amaral, com As Primeiras Coisas.

O Prémio Literário José Saramago tem periodicidade bienal e “distingue uma obra literária no domínio da ficção, romance ou novela, escrita em língua portuguesa, por um escritor com idade não superior a 35 anos, cuja primeira edição tenha sido publicada em qualquer país da lusofonia, excluindo obras póstumas”, diz o regulamento.

