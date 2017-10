O cantor e pianista Fats Domino morreu nesta quarta-feira, ficando na História como um dos pioneiros do rock’n’roll, com mais de 65 milhões de álbuns vendidos. Para trás ficam não só os seus êxitos Blueberry Hill, I’m walking, Ain’t that a shame e outras canções, mas também as interpretações da sua obra por parte de outros artistas, como Paul McCartney, Elvis Presley ou Lenny Kravitz.

1. Blueberry Hill, Elvis Presley

2. I'm walking, Tom Petty and the Heartbreakers

3. I'm in love again, Paul McCartney

4. My blue heaven, Norah Jones

5. Walking to New Orleans, Neil Young

6. Goin' home, B.B. King

7. Be my guest, Ben Harper

8. I hear you knocking, Willie Nelson

9. Ain't that a shame, Pat Boone

10. Whole Lotta Loving, Lenny Kravitz

