O primeiro registo fonográfico do Capella Sanctae Crucis inaugura a mais recente linha editorial da prestigiada etiqueta francesa Harmonia Mundi, intitulada Harmonia Nova. Esta nova colecção promove projectos de jovens músicos que se destacam pelo contributo dado à renovação das abordagens interpretativas e do próprio repertório. É este o caso de Zuguambé, disco constituído por repertório inédito arquivado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. O conteúdo do disco permite vislumbrar a variedade de géneros e de estilos musicais, assim como a profusão de recursos vocais e instrumentais, cultivados no século XVII naquele que foi um dos mais importantes centros musicais da Península Ibérica: o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

PUB

Pelo seu inestimável valor artístico e cultural o repertório e as práticas musicais do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra são de grande relevância para a investigação musicológica em Portugal. Recentemente este trabalho tem sido intensamente desenvolvido pelo grupo de investigação “Mundos e Fundos” do Centro de Estudos Clássico-Humanísticos da Universidade de Coimbra. Com uma equipa constituído por musicólogos e intérpretes este grupo define-se pela forte interacção entre a investigação científica e a prática musical. Um dos elementos desta equipa é Tiago Simas Freire, director e cornetista do Capella Sanctae Crucis.

Zuguambé – Música para liturgia do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra c. 1650 Autoria:Capella Sanctae Crucis, Tiago Simas Freira (direcção)

Harmonia Mundi (colecção Harmonia Nova): HMN 916107

PUB

O repertório seleccionado para o disco Zuguambé é constituído maioritariamente por peças de autores anónimos que se enquadram em três importantes momentos de celebração litúrgica: as festas da Natividade, do Corpo de Deus e da Ascensão do Senhor. Nos géneros representados predomina o Vilancico, mas também são incluídos Vilancicos de Negro (de onde é retirada a expressão Zuguambé), Calendas de Natal, Responsórios, Tentos, Versos, um Salmo e um Motete de D. Pedro de Cristo, entre outros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Trata-se de repertório de natureza funcional que na época era objecto de arranjos elaborados de acordo com o significado da celebração litúrgica e dos diferentes momentos que esta integra. Inspirando-se nas práticas musicais setecentistas dos Crúzios de Coimbra o Capella Sanctae Crucis apresenta um conjunto plausível de hipóteses de restauro, arranjo e interpretação deste repertório, o que justifica a profusão dos estilos musicais propostos de entre os quais se destacam a polifonia, a monodia acompanhada, a policoralidade e o estilo concertante. No mesmo sentido os arranjos incluem propostas diversificadas, recorrendo em alguns casos a um abundante conjunto de meios vocais e instrumentais (por exemplo no exultante Hodie nobis caelorum Rex ou no espectacular Zente Pleto), limitando-se noutros casos a interpretações instrumentais de câmara ou a solo (como é o caso da belíssima e intimista interpretação em harpa ibérica do [Tento do] 4º Tom de Agostinho da Cruz). Em termos gerais a interpretação musical prima pela sobriedade, mas não deixa de realçar os diferentes caracteres de um magnífico repertório que, apesar de litúrgico, oscila entre a exultação, a introspeção, a austeridade e o humor.

Pelo valioso contributo que representa para a descoberta, divulgação e revalorização do património musical português do século XVII, mas também pela qualidade das propostas musicais e pelo rigor científico que as fundamenta, Zuguambé é um registo fonográfico de referência!

PUB

PUB