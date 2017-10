Madonna não está em Portugal. Tal como se pode ver nas redes sociais, a cantora norte-americana encontra-se no Rio de Janeiro com as três filhas, Mercy, Estere e Stelle. O que levou Madonna à cidade brasileira foi o casamento do seu empresário, Guy Oseary, e da modelo brasileira Michelle Alves, que aconteceu nesta terça-feira.

Nesta viagem ao Brasil, a material girl teve a oportunidade de se cruzar com Caetano Veloso na festa que antecipou o casamento. Durante a pré-celebração, que se realizou na segunda-feira, Madonna ajoelhou-se ao cumprimentar o cantor brasileiro.

O momento foi registado por Caetano que partilhou no Instagram um vídeo de Madonna e fotografias com os noivos. Na legenda, o cantor deseja “todo o amor” a Guy Oseary e a Michelle Alves e agradece a Madonna pelo “respeito, afecto e gentileza”.

Apesar de se encontrar no Brasil há alguns dias, Madonna só postou fotografias nas redes sociais no dia do casamento.

