Depois de Katty Xiomara e Miguel Vieira, chegou a vez de Nuno Baltazar desenhar uma colecção para a Sport Zone (do universo Sonae, tal como o PÚBLICO). Esta parceria surge de uma ligação com o Portugal Fashion e foi anunciada após o desfile do designer no evento, no Porto.

PUB

Trata-se da colecção Primavera/Verão 2018 e é “totalmente athleisure”, lê-se no comunicado enviado à imprensa. A inspiração, para homem e mulher, chegou dos anos 1970 e 1980, logo, assenta numa linha mais retro.

PUB

“Com esta colecção quisemos recuperar o espírito retro-sport, com propostas de looks impositivos e de carácter intemporal, que funcionem para os clientes Sport Zone e Nuno Baltazar não só como uma nova abordagem ao seu guarda-roupa de treino, mas principalmente como um ponto de partida moderno e descontraído para o seu dia-a-dia”, explica o designer no mesmo comunicado.

A colecção Sport Zone + Nuno Baltazar powered by Portugal Fashion ficará disponível em finais de Fevereiro, nas lojas físicas e online.

PUB

PUB