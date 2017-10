A expressão "Pão-por-Deus" talvez não seja conhecida por todos, mas era assim que se costumava chamar à tradição de saltar de casa em casa no Dia de Todos os Santos – em que as crianças percorriam as casas da vizinhança em busca de frutos secos e outras iguarias. É mais comum hoje falar-se em Halloween, ouvir as palavras "doçura ou travessura" (do inglês trick or treat) e distribuir doces e sustos em iguais doses, na noite de véspera.

Há quem assuma por completo as tradições anglo-saxónicas no Halloween – com os devidos disfarces, festas e programas em casas assombradas – e quem prefira uma versão mais subtil. Na fotogaleria em cima mostramos sugestões para todos os gostos: dos macacões para uma noite de cinema em casa às bandoletes para sair à rua.

Na noite de 31 de Outubro há uma grande probabilidade de se cruzar com algumas versões do palhaço Pennywise do remake de It, das handmaids da série adaptada da obra de Margaret Atwood ou da Taylor Swift zombie. Veja aqui os dez disfarces que vão dominar o Halloween de 2017.

