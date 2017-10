O Facebook está a testar uma nova forma de apresentar o conteúdo de páginas de organizações e empresas (como as páginas de sites noticiosos e de entretenimento) que os retira do feed de notícias principal. Os utilizadores passam a ver apenas as publicações dos amigo e têm de aceder a um separador à parte – chamado Explore – para ler aquele conteúdo. A única excepção é se aquelas páginas pagarem para promover as suas publicações.

Para já, este formato da ferramenta apenas está disponível em seis países: Bolivia, Cambodja, Guatemala, Sérvia, Eslováquia e Sri Lanka. Noutras zonas, o objectivo do Explore é mostrar aos utilizadores publicações de páginas que não seguem na esperança que encontrem conteúdo novo. “O objectivo do teste é perceber se as pessoas preferem locais separados para conteúdo pessoal e público”, explica o responsável do feed de notícias do Facebook, Adam Mosseri, em comunicado, frisando que se trata “apenas de um teste” e que “não há planos para o expandir.”

Mesmo antes deste teste o Facebook já dava prioridade às publicações dos amigos. Em Abril de 2015 o algoritmo do feed da rede social foi alterado porque os utilizadores estavam preocupados em perder as actualizações importantes dos amigos. “É o que a nossa comunidade quer de nós”, disse Tessa Lyons-Laing, a gestora de produto do Facebook, numa conversa com o PÚBLICO em Setembro. "Somos uma plataforma aberta a todas as ideias. Mas as pessoas que ouvimos mesmo são as pessoas que usam a nossa plataforma."

A experiência está a preocupar vários editores de conteúdo online que dependem do feed de notícias do Facebook como uma fonte de tráfego para as pessoas encontrarem e acederem às suas publicações. Com mais de 1,9 mil milhões de utilizadores activos, o Facebook é a maior empresa a reunir publicações noticiosas, mesmo que diga não as escolher, editar ou promover.

As organizações de notícias nos países em que o teste está a ocorrer revelam que as interacções com as páginas já diminuíram entre 60% a 80%. "Os utilizadores estão a reportar vários erros. Alguns não encontraram o separador, mas também não encontram publicações de páginas que seguem no feed", alerta, por exemplo, o jornalista eslovaco Filip Struhárik, numa publicação na rede Medium. "Sessenta das grandes páginas eslovacas de media têm quatro vezes menos interacções (gostos, comentários, partilhas) desde o teste."

O director do feed de notícias assegura que o sucesso da segregação das publicações depende apenas da reacção dos utilizadores. “E a maioria do que as pessoas partilham são fotos pessoais e actualizações do estado”, escreveu Mosseri no Twitter.

Desde o final de 2016 que o conteúdo noticioso no Facebook também tem sido alvo de fortes críticas e acusações de manipular a opinião pública. Particularmente, através de mentiras e propaganda disfarçadas de notícias – como o Papa Francisco a elogiar Donald Trump, ou Hillary Clinton a vender armas a terroristas – que terão influenciado as eleições presidenciais norte-americanas.

