A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou, nesta terça-feira, ao PÚBLICO que um trabalhador português foi raptado na Nigéria. “Estamos a acompanhar o assunto, com a reserva que é exigida”, indicou fonte do gabinete do secretário de Estado José Luís Carneiro.

A notícia foi avançada pelo JN, dando conta que o rapto aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira no estado de Kogi. O português raptado é um engenheiro civil, que foi levado por homens armados quando estava a inspeccionar uma obra na região.

Ainda segundo o JN, o porta-voz da polícia local indicou, aos jornalistas que o português foi raptado na sequência de um ataque de 15 homens armados, que resultou na morte de um inspector e de um sargento em serviço na zona.

O jornal nigeriano Premium Times indicou que o porta-voz da polícia informou que já foi mobilizada uma equipa liderada pelo comissário adjunto da polícia para procurar provas e resgatar o português.

A equipa é constituída por homens do esquadrão especial antirroubo, da força policial móvel e da unidade contra o terrorismo entre outras.

