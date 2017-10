Um quarto das mulheres e um sexto dos homens com mais de 65 anos, na Europa, terão uma qualquer incapacidade física em 2047, segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira.

A proporção manter-se-á, durante as próximas três décadas, mas os números absolutos vão aumentar "significativamente à medida que as populações europeias envelhecem", concluíram os investigadores no artigo publicado na edição online do British Medical Journal.

Os investigadores reuniram dados de inquéritos ao rendimento e condições de vida, na União Europeia, realizados entre 2008 e 2014 e projecções de esperança de vida para homens e mulheres feitas pelas Nações Unidas.

Em todos os 26 países analisados, a proporção é semelhante e esta tendência terá que ser acompanhada de acções concretas: "Poderá exigir várias medidas para atender às necessidades de um número cada vez maior de pessoas com limitações à sua actividade, tal como alargar as infraestruturas para pessoas com deficiências nos sectores público e privado, bem como na formação de médicos e cuidadores", defendem os autores.

Nas suas conclusões, referem que mais mulheres do que homens sofrem de incapacidade grave em resultado de problemas de saúde prolongados, apesar de terem maior esperança de vida.

No entanto, tanto nos homens como nas mulheres verifica-se que a saúde piora com a idade ao mesmo ritmo.

Os investigadores tomaram em conta o tipo de sistemas públicos de cuidados de saúde e questões culturais de cada país, notando, por exemplo, que uma em cada dez mulheres suecas com mais de 65 anos dizem ter incapacidades graves, enquanto apenas uma em cada três dizem isso, na Eslováquia.

