Os trabalhos de restauração e reflorestação do terreno queimado na Galiza no passado dia 15 começaram a ser feitos na segunda-feira em 10.500 hectares dos 35.000 afectados que a Junta da Galiza considera prioritários. Os incêndios nesta região espanhola causaram quatro mortos.

PUB

Segundo revela a imprensa galega, uma primeira parte do trabalho iniciou-se na semana passada, com os técnicos do Centro de Investigação Florestal da província espanhola a inspeccionarem a área ardida e a avaliarem que tipo de actuação deveria ser levada a cabo para restaurar as terras.

O governo decidiu começar por intervir nos locais onde área ardida atingiu mais de 300 hectares. São 35 áreas queimadas, partindo os técnicos depois para todas as outras restantes áreas. Para estes trabalhos, a Junta da Galiza destinou uma verba de três milhões de euros.

PUB

Os trabalhos a realizar dependem de área ardida para área ardida, podendo passar por evitar a erosão ou humidificar os solos. Serão ainda feitas drenagens e canalizações para água e construídas barreiras para evitar eventuais derrocadas quando começarem as primeiras chuvas.

Para proteger o sector do mar e evitar que as cinzas dos incêndios atinjam os viveiros de marisco, economicamente muito importantes da região, foram colocados têxteis de protecção junto aos viveiros.

A conselheira da junta para o sector do rural, Ángeles Vázquez, anunciou que estes primeiros trabalhos terão uma duração de um mês e meio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No passada quinta-feira, a Junta da Galiza anunciou que pagará no máximo cerca de 100 mil euros as vítimas dos incêndios dos dias 14, 15 e 16 deste mês que perderam ou tiveram parcialmente destruída a primeira habitação. Caso as casas sejam atingidas sejam de uso ocasional essa verba vai até aos 40 mil euros.

Foi também estipulada uma verba até três mil euros para reparações construções de uso rural, como, por exemplo, currais para animais. Estas verbas serão complementares a eventuais indemnizações de seguros. Aos familiares dos quatro mortos foi atribuída uma compensação de 75 mil euros.

As ajudas decididas pela Junta da Galiza incluem ainda o pagamento das rendas dos que tiveram de alugar casa por verem a sua primeira habitação ardida. A junta estima que existam cerca de 2.500 desalojados devido aos incêndios deste mês. O executivo da província pagará ainda 450 euros por mês durante dois anos aos afectados pelos incêndios e mais 600 euros restauro do fornecimento de água e electricidade.

PUB

PUB