Assim não, sSr. Presidente da República

A comunicação ao país do Presidente da República, a propósito dos incêndios que têm assolado o País e o cortejo de desgraças que os acompanham, excedeu os poderes que lhe cabem no relacionamento com os outros órgãos de soberania.

A magistratura de influência que é própria de um regime semi-presidencialista, como é o nosso, não permite ao Presidente da República enviar “recados” ao Governo e à Assembleia da República, interferindo com as competências próprias desses órgãos e com as estratégias dos partidos.

O regular funcionamento das instituições deve merecer criticamente a ostenção do Presidente da República, nos termos constitucionais, mas vai além disso avançar medidas, como seja, a substituição de membros do governo e a orientação específica de políticos governamentais e até de estratégias partidárias.

Cada um no seu sítio e é ao povo que cabe ajuizar, especialmente através do voto, o merecimento da actuação dos órgãos de soberania e dos paridos políticos.

Guilherme Fonseca, Lisboa

Reformas estruturais da Administração Pública

Muitas críticas se podem fazer ao antigo regime. Contudo, uma prática corrente nessa época foi banida e será responsável pelo estado a que chegámos. Os directores-gerais ascendiam ao posto mediante longas provas dadas no exercício da profissão. Eram reconhecidos por toda a cadeia hierárquica e as suas decisões respeitadas. Gozavam de uma imagem impoluta e os governantes que iam chegando ao poder tinham de aprender com eles para que os disparates por ignorância ou compadrio não ocorressem .

A situação dramática que estamos a viver com o descrédito das instituições nunca teria ocorrido se essas individualidades de reconhecida competência e espírito de missão ainda existissem na nossa Administração Pública.

Porque será que nenhum partido fala disso? Será que alguém confessa as dificuldades em exercer o poder ignorante é arbitrário por aqueles que usam a governação para se governarem ou para políticas de conveniência?

Antonio Campos de Almeida, Porto

Árvores nas estradas

As medidas anunciadas pelo Governo vieram trazer alguma esperança depois da tragédia. Mas uma dessas medidas causa apreensão: criar uma margem de 10 metros em todas as faixas rodoviárias e ferroviárias do país. Se isso significa cortar árvores, só se justifica nos casos em que as vias estão rodeadas de floresta por ambos os lados. Aplicada indiscriminadamente, a medida seria uma hecatombe ecológica e paisagística. Um dos bens mais preciosos e ameaçados do nosso país são as árvores frondosas que dão sombra e beleza às estradas.

Alexandre Delgado, Lisboa

