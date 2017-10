No final do XIX Congresso do Partido Comunista da China (PCC), Xi Jinping está no auge da sua carreira: é Presidente da República Popular da China, Secretário-Geral do PCC e presidente da sua Comissão Militar Central — Chefe de Estado e do Partido e Comandante-Chefe do Exército Popular de Libertação (EPL).

PUB

Os mais entusiastas querem comparar Xi a Deng Xiaoping — o responsável pela reforma do regime comunista e pelo massacre de Tiananmen — ou mesmo a Mao Tsetung — o fundador da nova China e responsável pelo terror da Revolução Cultural. O “culto da personalidade” regressou à politica chinesa com a tomada do poder de Xi em 2012.

Sabe-se pouco sobre Xi e a política interna, concentrada na Comissão Permanente do PCC. Xi manteve a separação entre o Presidente e o primeiro-ministro, mas demonstrou rapidamente quem era o principal dirigente. Depois da prisão de Bo Xilai, o seu principal rival, nos últimos cinco anos a depuração da velha guarda puniu, em nome do combate contra a corrupção, mais de 250 mil quadros, incluindo membros do Bureau Político. O reconhecimento do “Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era” serve para confirmar a preeminência do Secretário-Geral.

PUB

Sabe-se um pouco mais sobre a linha geral de Xi, que quer consolidar o regime comunista e evitar que a modernização ou a “normalização” precipitem a sua queda, como na União Soviética. Nesse sentido, Xi não tem dúvidas em defender a identidade marxista do PCC — os duzentos anos do nascimento de Marx são comemorados em Pequim no próximo ano com um Congresso Marxista Mundial — e em impor a coesão ideológica às elites, nomeadamente às elites militares: as forças armadas chinesas continuam formalmente — “absolutamente”, segundo os novos Estatutos — subordinadas ao PCC. A rejeição liminar do modelo e dos valores da democracia pluralista completam a viragem realizada por Xi no seu primeiro mandato como Secretário-Geral, marcado por uma ressurgência nacionalista anti-ocidental.

A legitimação comunista combina a performance económica e o desenvolvimento social com a projecção internacional da China. O regime conseguiu garantir a generalização dos benefícios do Estado social e um crescimento anual do produto bruto acima dos sete por cento, ao mesmo tempo que começou a desenvolver uma economia do conhecimento competitiva em dominios críticos. A China passou a ser um exportador de capitais, que concentra os seus investimentos nos Estados Unidos e na União Europeia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Xi não hesitou em afirmar a posição internacional da China, que é simultaneamente um parceiro responsável na ordem internacional e uma potência revisionista. Pequim quer sublinhar a sua disponibilidade para integrar a ordem multilateral nas missões de manutenção da paz das Nações Unidas, mas nem por isso deixa de exercer uma pressão estratégica e militar sobre o Japão, a Índia e os vizinhos nos mares do Sul da China, onde redefiniu o espaço da sua soberania para criar instalações militares nos recifes que dominam as linhas de comunicação marítimas da Ásia do Nordeste. Xi está em Davos para proclamar a defesa da globalização depois da eleição de Trump e em Moscovo para confirmar a parceria estratégica com a Rússia depois da anexação da Crimeia.

A modernização da economia e das forças armadas são inseparáveis do programa de expansão internacional da China. Xi confirmou o projecto de Deng, implicito na fórmula que prolongava o regime especial para Macau e Hong Kong — “um país, dois sistemas” — até 2049. Essa data marca os cem anos da reunificação da China continental e da fundação da República Popular, que Mao celebrou, no dia 1 de Outubro de 1949, com uma frase: a China ergeu-se de novo. O seu último sucessor quer que a China se imponha como a principal potência global na comemoração do seu primeiro centenário.

Essa revolução diplomática é possível ? Nada menos certo. Mas, entre o "Brexit" e Trump, já quase nada se pode excluir.

PUB

PUB