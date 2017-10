Um ataque aéreo na cidade síria de Deir Ezzor, na zona sob o controlo das forças do Governo de Damasco, matou dezenas de civis. Segundo a televisão estatal síria, o raide foi realizado na segunda-feira pela coligação internacional liderada pelos EUA que combate o jihadismo.

Segundo esta televisão, morreram 14 pessoas e 32 ficaram feridas no bairro de Qusur.

Um porta-voz da coligação negou esta terça-feira a autoria do ataque naquela cidade do Leste da Síria e explicou que o único raide feito na região nas últimas semanas teve lugar em Setembro e o seu alvo foram posições jihadistas do outro lado do rio Eufrates.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, organização com sede em Londres e uma rede de monitores no terreno, confirmou a morte de 22 pessoas num raide aéreo mas diz não saber a quem pertenciam os aviões.

O Exército sírio, apoiado pela Rússia, Irão e milícias xiitas, combate o Daesh na cidade e nos arredores. Tanto os aviões sírios como russos têm também realizado bombardeamentos na zona. Os aviões americanos estão a colaborar com as Forças Democráticas Sírias, uma aliança de milícias curdas e árabes e têm centrado a sua acção a leste de Deir Ezzor, diz a Reuters.

Nos últimos meses, as operações das duas coligações - a de Damasco e a liderada pelos EUA - colidiram na região. Russos e americanos estão em contacto para evitar sobreposição de ofensivas e acidentes.

