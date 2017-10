Após muita discussão e algumas resistências internas, o PSD vai votar favoravelmente a eleição do independente Miguel Pereira Leite para presidente da mesa da Assembleia Municipal do Porto (AMP) que decorre nesta quarta-feira após a tomada de posse do executivo municipal.

“Vamos apoiar a lista encabeçada por Miguel Pereira Leite primeiro, porque foi o candidato mais votado e segundo porque o PSD quer assumir-se como uma oposição construtiva ao longo do mandato”, justificou ao PÚBLICO Pedro Duarte, que liderou a candidatura do partido à assembleia municipal nas eleições locais.

O tema suscitou muita discussão interna. Uns entendiam que o partido devia apoiar a candidatura do PS, liderada pelo antigo ministro da Economia, Luís Braga da Cruz, e outros consideravam que o caminho devia ser na direcção de um entendimento com Rui Moreira viabilizando a eleição de Miguel Pereira Leite.

A aproximação da eleição da mesa da AMP, que ocorre hoje, levou o PSD a decidir-se.No domingo, o partido convocou os (5) eleitos do PSD para a assembleia para uma reunião onde esteve o líder da concelhia, Miguel Seabra, e Álvaro Almeida, que protagonizou a candidatura do PSD à Câmara do Porto, e nesse encontro ficou decidido que não haveria um acordo assinado com o movimento de Moreira. No dia seguinte, Miguel Seabra anunciava: “Não vai haver acordo nenhum” com os independentes para a AMP. No ar ficava a dúvida: se o PSD se ia abster-se ou se votava a favor. Vai mesmo votar a favor.

Em declarações ao PÚBLICO, o dirigente concelhio sublinhou que “o PSD sabe ler os resultados das eleições e respeitar a vontade dos portuenses”. “Não faremos nada para inviabilizar a eleição da lista mais votada para a assembleia municipal”, justificou. E numa tentativa de suavizar a posição do partido, Seabra ousou ir mais longe: “Da mesma maneira que o PSD não acha politicamente legítimo o que se passou nas últimas eleições legislativas [em que quem ganhou foi o PSD, mas quem governa é o PS], não achamos politicamente correcto da nossa parte subverter a vontade dos portuenses que votaram na lista de Rui Moreira”.

Os sociais-democratas recusam o epíteto de serem a bengala de Rui Moreira para a assembleia municipal, mas a verdade é que o PSD opta por dar luz verde ao candidato escolhido pelo movimento independente, mesmo não elegendo ninguém para a mesa. O nome de Pedro Duarte era apontado para primeiro secretário da mesa da AMP, mas o partido entendeu que era melhor ficar de fora desta solução. A explicação para esta decisão é que o PSD assim fica “totalmente descomprometido” para fazer o seu próprio caminho e criticar quando entender que o deve fazer.

“Muleta de Rui Moreira, não, mas teremos muito orgulho em sermos a muleta da cidade. Salvaguardaremos sempre a nossa liberdade e as nossas decisões serão sempre em prol do interesse da cidade e não de outra força política”, afirma Pedro Duarte, que foi director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa

O PSD está empenhado em virar a página e ser uma “oposição séria”. “À partida, as pessoas esperam uma atitude construtiva e positiva e seria negativo para a cidade e para a imagem do PSD começar com uma posição negativa”, acrescenta ainda Pedro Duarte, que garante que vai cumprir o mandato na assembleia até ao fim.

