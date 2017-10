A bicicleta é um meio de transporte detido por perto de 40% das famílias portuguesas, de acordo com os dados do inquérito à mobilidade disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em Julho deste ano. Este valor global, que diz respeito aos dados de 2015/1016, representa uma subida de 10,7 pontos face ao valor dos anos 2010/2011, período que se tinham feito os inquérito mais recentes.

Ainda de acordo com os dados do INE, “a proporção mais elevada de agregados com bicicleta (50,7%) foi observada para a região Centro, e a proporção mais baixa na Região Autónoma da Madeira (12,3%)”. É nas familias com crianças que há maior posse de bicicletas, chegando, nestes agregados, aos 63,6%, 23,8 pontos percentuais acima da média nacional. Numa altura em que vários municípios estão a apostar em ciclovias, o INE está a realizar, deste o início de Outubro (e até Dezembro) um inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Entre outros aspectos, o objectivo do INE é saber quais os padrões de mobilidade diária das pessoas que residem nestas duas regiões, e que opinião têm dos meios de transporte individual e colectivo. As estatísticas a disponibilizar pelo Inquérito à Mobilidade serão importantes para a definição fundamentada de políticas e planeamento de infra-estruturas e de serviços essenciais à população”, realça o INE.

A nível nacional, e no que diz respeito às bicicletas, um artigo do PÚBLICO de Agosto de 2015 dava conta de que, no ano anterior, tinham sido vendidas 1.406.302 unidades, que representava uma subida de 30% face a idêntico período homólogo (a maior parte das quais produzidas em Portugal).