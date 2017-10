O presidente da câmara de Viseu, Almeida Henriques, acusou o Governo de estar a centralizar a gestão dos fundos comunitários e a esvaziar as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR). No discurso da tomada de posse do novo executivo, que se realizou na tarde de segunda-feira, o autarca defendeu uma “nova e profunda” reforma territorial do Estado e que sejam os municípios a ter o papel activo na gestão dos fundos estruturais.

Almeida Henriques questionou a decisão de centralizar em Lisboa, na Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, os funcionários das CCDR que trabalham os quadros comunitários, naquilo que considerou ser o “mais duro golpe de centralização em 30 anos”. Para o autarca social-democrata, esta medida abre a porta ao desaparecimento dos programas operacionais regionais.

“Como testemunhamos, a prometida descentralização foi posta pelo Governo em banho-maria, consequência de uma negociação apressada e interesseira, destituída de bom senso e de uma visão de conjunto da organização do Estado”, criticou.

Perante a “gravosa ameaça” de uma gestão mais centralizada, o recém-eleito presidente defendeu a necessidade de se avançar com a regionalização.

“Hoje, mais do que nunca, torna-se necessário devolver aos municípios a voz e o papel activo que tiveram no modelo de gestão dos fundos regionais nos primeiros quadros comunitários e torna-se necessária uma nova e profunda reforma territorial do Estado”, sustentou, acrescentando que o poder local é ainda, em Portugal, a única resposta ao centralismo “extremado, doentio, esclerosado, palaciano, inoperante e paralisante”.

A iniciar o segundo mandato à frente da autarquia viseense, Almeida Henriques apelou para que o Norte-Centro e o poder local tomem em mãos a agenda da regionalização e reconfigurem o discurso regional. “É minha convicção que a regionalização é não apenas o pilar da verdadeira reforma do Estado, como a base de um Estado mais barato, democrático e eficiente”, concluiu.

O autarca aproveitou ainda o seu discurso de tomada de posse para apelar igualmente a consensos em matérias como a água e a floresta, numa altura em que a seca afecta o distrito e os fogos florestais devastaram dezenas de municípios. “O país real não pode ser uma abstracção estatística na capital”, disse, pedindo ao Governo para que não tarde mais na reprogramação do Portugal 2020.

Almeida Henriques destacou como prioridades para os próximos quatro anos de mandato o “fomento da qualidade de vida”, a “promoção da economia e do emprego”, a “modernização e a eficiência da governação” e a “coesão local”. O social-democrata, nas eleições de 1 de Outubro, reforçou a votação que tinha conquistado em 2013. O novo executivo camarário é constituído, além do presidente, por mais cinco vereadores sociais-democratas e três socialistas.

