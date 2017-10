Há dois anos, os espaços públicos das principais cidades em Cuba viram surgir os primeiros pontos de wi-fi da ilha. Os cubanos passaram a estar mais perto dos familiares que vivem fora do país, sobretudo nos EUA. Em Havana, ao anoitecer e quando o calor dá tréguas, os parques, os jardins e as praças enchem-se de conversas cruzadas e rostos iluminados por ecrãs dos telemóveis. As zonas wi-fi (mais de 200 espalhadas pelo país) são um dos projectos mais populares da empresa estatal de telecomunicações Etecsa para aumentar a conectividade em Cuba, um dos países com as mais baixas taxas de penetração de internet do mundo.