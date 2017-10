A deliberação do Estado, accionista único da CGD, teve lugar em 19 de Outubro e considera a "não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração" Hans-Helmut Kotz, lê-se no comunicado divulgado pela CGD na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

PUB

Hans-Helmut Kotz é professor universitário na Universidade Goethe, em Frankfurt, e na Universidade de Freiburgo, e é professor visitante de Economia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, além de ser consultor sénior da McKinsey.

Entre 2002 e 2010, o responsável integrou o conselho executivo do Deutsche Bundesbank (banco central alemão), encarregue do pelouro da estabilidade financeira, mercados e estatísticas.

PUB

Esteve também presente em vários comités do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS, na sigla inglesa) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), onde liderou a área dos mercados financeiros.

Entre 2002 e 2005, Hans-Helmut Kotz integrou o grupo de peritos em mercados financeiros do Parlamento Europeu.

Com a entrada de Kotz, o conselho de administração do banco estatal passa a contar com 15 membros, com Emídio Rui Vilar cmoo presidente não executivo (“chairman”) e Paulo Macedo o presidente executivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já os vogais executivos são Francisco Ravara Cary, João Paulo Tudela Martins, José António da Silva de Brito, José João Guilherme, Maria João Carioca, Nuno Martins, Carlos Albuquerque, e como administradores não executivos Ana Maria Fernandes, Maria dos Anjos Capote, João José Amaral Tomaz, José Maria Rodrigues, Alberto Souto de Miranda e Hans-Helmut Kotz.

A mesa da assembleia-geral tem Paulo Mota Pinto como presidente, Elsa Roncon Santos como vice-presidente e José Lourenço Soares como secretário.

Por fim, o conselho fiscal tem como presidente Guilherme de Oliveira Martins e como vogais António Assunção e Manuel Lázaro Oliveira de Brito, sendo vogal suplente Nuno Rodrigues.

PUB

PUB