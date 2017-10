Nuno Espírito Santo e a armada portuguesa do Wolverhampton, líderes do Championship, levaram ao desespero os comandantes da Premier League, sob a batuta de Pepe Guardiola e do príncipe "perfeito" Bernardo Silva. Os citizens foram mesmo confrontados com a necessidade de um prolongamento indesejável para decidir, apenas nos penáltis, a passagem à quinta ronda da Taça da Liga de Inglaterra, onde também o Arsenal esteve na iminência de ser eliminado em casa pelo Norwich City.

Claudio Bravo foi o herói da noite, ao defender os remates de N'Diaye (falhou a segunda grande penalidade) e Conor Coady (desperdiçou a terceira), deixando a decisão nos pés de Aguero, que não perdoou, eliminando os "lobos" com o 4-1 num desempate amargo.

Depois do desaire no campeonato, frente ao Huddersfield, José Mourinho regressou ao trilho das vitórias numa noite tranquila, subjugando o Swansea City de Renato Sanches (lesionado) por 0-2, com um bis de Jesse Lingard (21' e 59').

No Emirates, o Arsenal contrariou a lei de Murphy e salvou a honra a cinco minutos do final, com um golo de Edward Nketiah, levando o jogo para o prolongamento onde o mesmo Nketiah decidiu (96') uma eliminatória sofrida. O jovem inglês de 18 anos saltou do banco para salvar literalmente a pele de Wenger, marcando um minuto depois de pisar o relvado. Os gunners estiveram a perder desde os 34' com o Norwich City dos portugueses Nélson Oliveira e Ivo Pinto, mas acabaram por seguir em frente.

Ao Leicester, valeu Slimani a virar o resultado frente ao Leeds, que esteve em vantagem mas não resistiu à reacção dos homens da casa, que venceram por 3-1. O Bristol City, do Championship, arrasou (4-1) o Crystal Palace, último da Premier League, ainda a tentar perceber como derrotou o campeão Chelsea para o campeonato para, depois, tropeçar na Taça da Liga.

Em Espanha, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Rei, destaque para a derrota (2-1) do Málaga em Numância, com a equipa do escalão maior a deixar escapar a vitória em cima dos 90 minutos, ao consentir dois golos num minuto (Nacho e Escasi) já no período de compensações. A equipa de Míchel soma um empate e nove derrotas em dez jogos.

Sem surpresa, apesar do momento delicado que vive no campeonato, o Sevilha goleou (3-0) em Cartagena, com Pablo Sarabia (25'), Joaquin Correa (35') e Luís Muriel (51') a resolverem a questão.

O Barcelona também não precisou de se aplicar a fundo, apesar de o primeiro golo só ter surgido a um minuto do intervalo, por Paco Alcacer. Deulofeu (52') e Arnaiz (56') desfizeram o sonho do Múrcia logo no arranque da segunda metade, fechando as contas com um 3-0 sem discussão.

O Valência aproveitou o golo de Rodrigo (81') para eliminar o Real Zaragoza (0-2), com Parejo a matar o jogo aos 90', de penálti. A noite terminou com o Betis a superar o Cadiz, por 1-2, com um bis de Sergio León (6' e 54').

A Taça da Alemanha não produziu surpresas nos primeiros embates dos 16 avos de final, com Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt e B. Dortmund a superarem com maior ou menor dificuldade os oponentes mais modestos.

À margem da lógica de taça, em Itália houve duelo apertado em Milão, com o Inter a vencer a Sampdoria por 3-2, terminando o encontro mergulhado na incerteza, depois de ter beneficiado de uma vantagem de três golos, dois deles de Icardi. Com mais um jogo que a restante concorrência, o Inter assumiu a liderança, com 26 pontos, mais um que o Nápoles, que defronta nesta quarta-feira o Génova.

