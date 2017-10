A selecção portuguesa feminina de futebol estreou-se nesta terça-feira com uma derrota no Grupo 6 da zona europeia de apuramento para o Mundial de 2019, que se realiza em França, ao perder com a Bélgica por 1-0, em Penafiel.

Um golo de Tine De Caigny, aos 47', selou o triunfo da formação belga, que somou o terceiro triunfo em três jogos e lidera o agrupamento, com nove pontos, os mesmos da Itália.

A formação das quinas, que em 2017 cumpriu uma inédita presença na fase final do Europeu, volta a jogar a 24 de novembro, com a Moldova, em Setúbal.

