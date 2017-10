A segunda jornada do Grupo Branco definiu já uma das semifinalistas do BNP Paribas WTA Finals de Singapura. Karolina Pliskova somou a segunda vitória, derrotando Garbiñe Muguruza e será uma das últimas quatro candidatas a conquistar o derradeiro grande título da época. Muguruza vai discutir o segundo lugar da poule com Venus Williams, que afastou Jelena Ostapenko das meias-finais.

No embate entre duas jogadoras que já ocuparam o primeiro lugar do ranking WTA este ano, Pliskova (3.ª mundial) dominou a espanhola em 62 minutos: 6-2, 6-2 – os mesmos parciais com que tinha vencido Venus no primeiro dia. Muguruza (2.ª) só conseguiu quebrar o serviço da checa quando se viu a perder por 0-5 no segundo set. Mas no quinto match-point, Pliskova somou a sétima vitória em nove duelos com esta adversária, uma das quais, o seu único encontro ganho nas WTA Finals de 2016. “Esperava um encontro difícil, como todos os anteriores com ela. Penso que a chave foi fazer um break cedo em cada set”, explicou Pliskova.

Bem diferente foi o embate entre a veterana Venus e Ostapenko, 17 anos mais nova que a norte-americana. Num encontro de três horas e 13 minutos – o terceiro mais longo na histórias dos Masters femininos – Ostapenko viu exposta a fragilidade do seu serviço, colocando somente 46% de primeiras bolas e cometendo 13 duplas-faltas, o que contribuiu, decisivamente, para sofrer 11 breaks (de um total de 20) e ver Venus vencer, por 7-5, 6-7 (3/7) e 7-5.

“Não sei se tive sorte, pois tive que trabalhar muito em todos os pontos. Não foi fácil depois de perder o primeiro encontro e ambas estávamos nessa situação. Estou muito contente por ter ganho o último ponto”, afirmou a jogadora de 37 anos, que se estreou nas WTA Finals, em 1999, tinha Ostapenko dois anos de idade.

Os breaks começaram cedo, com quatro nos primeiros seis jogos. Ostapenko, com 35% de primeiro serviços até então, foi a primeira a consolidar a vantagem e liderou por 5-3, mas não conseguiu fechar. O ascendente de Venus traduziu-se numa série de seis jogos, que colocaram a norte-americana a comandar (2-0) a segunda partida. Mas a resiliência de Ostapenko veio ao de cima. Anulou um match-point a 5-4 e liderou por 6-5, mas, mais uma vez, não conseguiu concluir o set. Valeu-lhe os erros de Venus no tie-break.

Nada mudou no terceiro set. Após seis breaks sucessivos até ao 4-4, Ostapenko recuperou de 0-40 para fazer o 5-4. Com o encontro a ultrapassar as três horas de jogo, Venus elevou o nível e, à quarta oportunidade concretizou o último break, antes de servir e fechar o encontro.

