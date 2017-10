O Leicester City não vai avançar com um recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto para tentar contrariar a decisão da FIFA em recusar a inscrição de Adrien Silva.

O clube inglês havia deixando em aberto tentar esta última hipótese para poder contar com o antigo médio do Sporting antes de reabrir o mercado de transferências em Janeiro, mas anunciou nesta terça-feira em comunicado que não o vai fazer.

“Ficou claro para nós que a FIFA não vai aceitar um aceleramento do processo, o que obriga o clube a aceitar relutantemente a decisão da FIFA sem que haja uma oportunidade razoável para uma arbitragem independente e em tempo útil”, justificam os “foxes” em comunicado.

“Essencialmente, o clube sente-se impotente para continuar a contestar esta decisão, mas vamos continuar a apoiar o Adrien em algum recurso pessoal que ele entenda fazer. A nossa intenção é inscrevê-lo o mais depressa possível. Enquanto isso não acontecer, vai continuar a treinar com a nossa equipa”, acrescenta o Leicester.

Adrien Silva transferiu-se no último defeso do Sporting para o Leicester, mas acabou por não ser inscrito pelo clube da Premier League devido a um atraso de 14 segundos no envio da documentação. A federação inglesa até aceitou a inscrição do internacional português, mas a FIFA não permite que Adrien jogue antes de Janeiro.

