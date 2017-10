Talvez se possa dizer - apesar de ET- O Extraterrestre, de 1982 - que Steven Spielberg nunca mais foi assim. "Assim" é Encontros Imediatos do Terceiro Grau (1977), o filme que o consagraria como um dos cineastas maiores da geração de saída dos anos 70 - ou, visto de outro lado, o filme que impôs o poder de um cineasta que talvez tenha "tramado" a revolução dos movie brats ao inventar o blockbuster (Tubarão, 1973) e ao ajudar a descobrir (com o George Lucas de Star Wars) o público adolescente para encher as salas que por aquelas alturas eram domínio dos adultos. Estreado em Novembro de 1977, com um orçamento de 20 milhões de dólares, foi um estrondoso êxito, com mais de 300 milhões de receita, o filme mais rentável da Columbia Pictures até então.

PUB

Como quer que seja, Encontros Imediatos do Terceiro Grau, que só por facilidade se pode rotular de filme de "ficção científica" (porque é um melodrama) e que teve como inspiração um episódio da infância do realizador (com os pais foi por uma estrada misteriosa até um local onde havia uma concentração de pessoas que observavam uma chuva de estrelas - episódio que servira já uns 8 mm de adolescência, Firelight), é um exemplo maior da arte de Spielberg, a sonhadora mundivisão de um solitário suburbano que projecta nas estrelas a sua ânsia de contacto e de luz. É um filme inaugural, interrompe a narrativa de um género que olhava para os céus com inquietação, angústia e medo. É com Encontros Imediatos do Terceiro Grau que Richard Dreyfuss, o homem-criança do cinema americano dos 70s (mesmo em filmes para adultos, como no Inserts, de John Byrum) tem a sua mais comovente criação - comovente e, porque se trata de Dreyfuss, sempre neurótica.

Para assinalar o 40º aniversário da estreia, a Sony Pictures empenhou-se no restauro e remasterização em 4K Ultra HD de Encontros Imediatos..., trabalho que demorou mais de dois anos a estar concluído, e que foi feito com supervisão de Spielberg. A sessão única e exclusiva em Portugal, dia 1 de Novembro, às 16h no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, associa a distribuidora Midas Filmes e o CCB, entidades que estão envolvidas na programação do ciclo Belém Cinema, que tem trazido à sala de Belém um clássico por mês. Mas esta é uma sessão fora desse programa. Belém Cinema continuará, até ao final do ano, com a exibição das duas partes de Ivan, o Terrível, de Sergei Eisenstein, A Ponte do Rio Kwai, de David Lean, e Mary Poppins, de Robert Stevenson - e, em 2018, de E Tudo o Vento Levou, Spartacus, Aconteceu no Oeste e Boneca da Luxo.

PUB

PUB

PUB