Cristiano Júnior espreitou e timidamente foi cumprimentar o seu ídolo, que não é o pai Cristiano Ronaldo, mas Lionel Messi. Aconteceu em Londres, na cerimónia que deu, mais uma vez, ou melhor, pela quinta vez, ao jogador português o prémio da FIFA para o melhor futebolista da época 2016/2017.

Já há dois anos, Cristiano Ronaldo confessara que o filho era fã do jogador argentino, uma espécie de arqui-inimigo, já que concorrem ambos para os mesmos galardões e jogam em equipas rivais. "És o seu ídolo. Fala-me sempre de ti", disse, dirigindo-se a Messi, depois de receber a Bola de Ouro.

Por isso, de cada vez que o pequeno Cristiano se cruza com Messi, faz questão de o cumprimentar. Desta vez, em Londres, não foi excepção e o argentino tratou-o com carinho, fazendo-lhe uma festa na cabeça. Depois, pai e filho sentaram-se ao lado do casal Messi. Esta foi a primeira vez que Antonella foi vista em público, depois de ter anunciado que está à espera do terceiro filho.

