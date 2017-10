Confirmou-se agora que um disco que tinha sido descoberto em 2014 na costa de Omã (na Península Arábica) é um astrolábio português do século XV, foi esta terça-feira divulgado pela Universidade de Warwick (no Reino Unido) e noticiado pela BBC. Através de tecnologias de obtenção de imagens em 3D, o investigador Mark Williams, daquela universidade britânica, detectou traços nas margens do objecto, cada um separado por cinco graus, o que indicou que estaríamos na presença de um astrolábio náutico – um instrumento usado pelos marinheiros durante as viagens para medir a altura do Sol e calcular assim a latitude do sítio onde se encontravam.

Uma campanha liderada por David Mearns, da empresa Blue Water Recovery, encontrou em 2014 um disco de bronze, com 17,5 centímetros de diâmetro e uma esfera armilar associada a D. Manuel I, rei de Portugal entre 1495 e 1521. Na altura, quando a equipa descobriu este objecto, apesar de se pensar que se tratava de um astrolábio, não existiam provas disso.

Suspeitava-se que este objecto era de 1495 a 1500. Foi recuperado de um navio português que tinha naufragado na costa de Omã devido a uma tempestade no oceano Índico em 1503, refere um comunicado da Universidade de Warwick. O navio seria o Esmeralda e faria parte da frota de Vasco da Gama. “É um grande privilégio encontrar algo tão raro, com uma tal importância histórica, e que irá ser estudado pela comunidade arqueológica e preencher um espaço vazio”, diz David Mearns, citado no comunicado.

Agora, a Universidade de Warwick analisou este artefacto através da tecnologia de obtenção de imagens em 3D. As análises revelaram os tais traços nas margens do objecto separados entre si por cinco graus. De acordo com Mark Williams, isto prova que é um astrolábio. “Foi fantástico aplicar a nossa tecnologia de imagens 3D num projecto tão entusiasmante e ajudar a identificar algo tão raro e fascinante”, comenta Mark Williams.

Foto Marcas no astrolábio separadas entre si por cinco graus Universidade de Warwick

