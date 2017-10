José Gomes Laranjo, docente da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro (UTAD) e investigador no Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas, acaba de ser eleito presidente do Grupo da Castanha, que funciona no seio da Sociedade Internacional de Ciências Hortícolas (ISHS, na sigla em inglês).

PUB

Foto José Gomes Laranjo

O ISHS é uma rede mundial – composta por mais de 53 mil indivíduos, além de universidades, governos, instituições, bibliotecas e empresas –, que actua como fonte de informação actualizada e promove a investigação científica em todos os ramos da horticultura numa escala global, refere esta terça-feira a UTAD em comunicado de imprensa. Incentiva ainda o desenvolvimento da cooperação internacional e a transferência de conhecimento através de simpósios, congressos e publicações.

PUB

José Gomes Laranjo, que também preside à RefCast – Associação Portuguesa da Castanha e é membro da Rede Europeia da Castanha, sucede o investigador Umit Serdar, da Universidade de Ondokuz Mayiz, em Samsun, na Turquia. A sua eleição decorreu no Congresso Internacional do Castanheiro, em Samsun.

Como linhas orientadoras do seu mandato, José Laranjo aponta medidas como a “reorganização do Grupo de Trabalho do Castanheiro, a preparação de um livro branco sobre a castanha no mundo e o reforço da ligação entre investigação e empresas”.

PUB

PUB