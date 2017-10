Milhares de pessoas concentraram-se este sábado, 21 de Outubro, na Praça do Comércio, em Lisboa, para prestar homenagem às vítimas dos incêndios deste ano e exigir medidas ao Governo. O PÚBLICO esteve no meio do protesto e falou com alguns manifestantes, para tentar perceber que mudanças foram pedidas.



