O novo núcleo de apoio europeu da Uber vai ser em Lisboa. A empresa escolheu a cidade portuguesa para a abertura do novo Centro de Excelência de onde vai gerir as operações da Uber no sul da Europa, em países como Espanha, França e Portugal. Segundo a empresa, o espaço vai gerar 250 novos empregos directos.

"Portugal é um mercado em rápido crescimento para a Uber", explica Rui Bento, o director geral da Uber para a região ibérica, em comunicado. “Isto, juntamente com o acesso a um elevado número de profissionais qualificados, levou a que Lisboa fosse a cidade escolhida.”

O objectivo é prestar apoio tanto a utilizadores como a motoristas e restaurantes que fazem parte da rede da aplicação de entrega de comida UberEATS. Este serviço, que já existe em 170 cidades do mundo, deve chegar a Lisboa antes do final do ano.

Embora a empresa tenha outros centros na Europa, como em Limerick, na Irlanda, o novo espaço é descrito como “a principal fonte de conhecimento de utilizadores e motoristas em toda a região europeia”.

O centro também vai servir para testar e lançar projectos de inovação.

