Foi “surreal” a rapidez com que a vontade de ajudar um colega se tornou numa “grande acção de solidariedade” que permitiu a um grupo de polícias encher quatro carrinhas com roupa, mobília e utensílios para entregar às vítimas dos incêndios no distrito de Coimbra.

PUB

Foi o Facebook que ligou o grupo de polícias de Sintra a um colega que perdera a casa no Pinheirinho, uma aldeia na fronteira dos concelhos de Oliveira do Hospital, Arganil e Tábua. “O fogo tinha-lhes levado tudo.” Quiseram ajudar.

Luís Moreira, agente da PSP de Mem Martins, e os colegas começaram então a recolher roupa e “tudo o que desse jeito a alguém que perdeu tudo”. A recolha começara entre polícias e as suas famílias. Depois veio de “todo o lado” e o plano de encher uma carrinha – emprestada pelo Sindicato Nacional da Polícia – teve que ser repensado.

PUB

Pediram ajuda no transporte e “rapidamente” – Luís nem não sabe como – havia mais três carrinhas prontas a ser carregadas. “Ficaram as quatro cheias até cima” e a comida recolhida encheu mais um carro. "Há cinco dias, pensávamos que íamos recolher coisas para um, mas foi para muito mais gente."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, a iniciativa foi "espontânea" e colheu também apoios do Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP). "Em momentos como este, os sindicatos não são feitos de lutas, mas também de causas", sublinha o dirigente sindical.

Luís Moreira não consegue contabilizar a quantas famílias entregaram a roupa, a mobília, as bicicletas, os triciclos ou os colchoes que em três dias apareceram na esquadra. Só sabe que partiram de Sintra às 10h e às 23h ainda distribuíam ajuda por Cabeçadas, Pinheirinho e Tábua. Andaram de “localidade em localidade”.

Ainda cheirava a fumo quando deixaram a aldeia de Pinheirinho. E Luís só conseguia perguntar aos habitantes da aldeia se “ainda iam ficar a dormir ali”. Eles respondiam-lhe que "sim, que não tinham para onde ir". Luís e três colegas voltaram este domingo para Sintra, “dois ainda lá ficaram a distribuir o resto, a ver o que faz mais falta”. "Era bom que não fosse preciso lá voltar."

PUB

PUB