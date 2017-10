Poupem lá os processos de intenção, tão habituais nestes dias de radicalização política, onde é tudo a preto e branco. Condenei sem ambiguidades o modo como o Governo do PS lidou com os incêndios, afirmando a sua responsabilidade no que acontecera e no que acontece, logo no próprio dia dos incêndios, e repeti-o várias vezes. Está no YouTube para os incrédulos. Disse igualmente que, do meu ponto de vista, o modo como o Governo e em particular o primeiro-ministro tinham reagido criava uma fractura com os portugueses difícil de sarar, o que motivou a que me lembrassem que os resultados autárquicos, mesmo em Pedrógão, não mostravam essa fractura e uma sondagem, feita já depois dos incêndios, pela Aximage, mantinha o PS confortavelmente à frente do PSD sem aparentes estragos motivados pela crise dos fogos. Do mesmo modo, não acudiram grandes multidões às manifestações ocorridas no dia 21, nem as que as precederam no dia 18, e os seus motivos não são unívocos.

PUB

Mesmo assim, acho que minimizar os dias dos incêndios é o mesmo que levou o primeiro-ministro aos erros clamorosos que cometeu, e é subestimar o efeito traumático dos fogos. Ninguém é intérprete do “sentimento popular” e no fundo é apenas uma opinião, a minha, mas mantenho-me firme nela: o que aconteceu feriu, e bastante, o Governo e feriu “bem” porque, por muito que haja todas as razões estruturais e outras responsabilidades no que aconteceu, o actual Governo teve as suas e bem pesadas.

Mas. Terrível palavra que é o “mas” que serve para tudo, para desculpar, para desculpabilizar, para justificar, mas também para dar racionalidade e para perceber que há mais coisas do que o mundo a preto e branco. Eu não sou muito favorável ao “mas” em questões morais, éticas, ou de princípio, embora saiba que também aí se pode e às vezes se deve usar. Mas, em política democrática, na arte de governar a polis assente na livre expressão da vontade dos seus cidadãos e no primado da lei, o “mas” tem tanto mais sentido quanto ele se torna proscrito nestes dias sem meio-termo.

PUB

O problema não está em “politizar” o que aconteceu. Não partilho de uma das heranças sinistras de 48 anos de censura que é a demonização da política, considerando que meter a política nos assuntos é diminui-los. É uma herança da “porca da política” e não contem comigo para alinhar nessa forma de populismo. Na verdade, com excepção de um foro pessoal, personalista, onde não deve entrar ninguém, nem Estado, nem partido, mas apenas a consciência e aquilo em que se acredita, tudo é política. Por isso, na crise dos incêndios, penso que a política é bem-vinda, porque muito do que aconteceu tem directamente que ver com questões que são políticas: a acção do Governo, a autoridade ou a falta dela do Estado, os poderes locais e regionais, a organização dos bombeiros e da Protecção Civil, a propriedade privada em que ninguém quer mexer, a falta de aplicação das leis, o comportamento cívico (ou não) das pessoas, o destino das florestas e da agricultura, o despovoamento e empobrecimento do interior, o envelhecimento da população, o abandono. Nada disto é regido por leis da física, mas por leis humanas, pela acção dos homens.

E acho que é absolutamente normal que os partidos da oposição levantem a sua voz, censurem e protestem, porque o Governo merece ser atacado, sempre que a linha orientadora desses ataques siga as reais responsabilidades da acção do Governo — que, insisto, são muitas — e não ocultem as responsabilidades passadas de quem já governou nestas áreas, incluindo o PS e o actual primeiro-ministro, mas também o PSD e o CDS. Há, aliás, duas linhas sinistras que os unem a todos: uma é que quiseram poupar nesta área; outra é que partidarizaram as estruturas de Protecção Civil e os bombeiros. E todos também aceitaram, em nome dos interesses económicos, a “eucaliptização” do país.

É saudável que este confronto político exista, porque, se for sério, obriga o Governo a também levar mais a sério o que aconteceu e não apenas a fazer o freudiano luto. Porém, não é com inocência que vejo as manifestações destes dias. Elas são muito diferentes umas das outras, como é muito diferente o comportamento dos manifestantes, mas penso que era melhor para a transparência da vida democrática que elas tivessem assinatura, seja por iniciativa, seja por apoio. Hoje, com excepção do PCP, que convocou manifestações em nome partidário, ou o BE, que apoiou e esteve presente em várias manifestações, já há muito tempo que os partidos, seja o PS, seja o PSD, seja o CDS, não assumem paternidade de nenhuma iniciativa, ou publicamente afirmam a sua adesão a uma manifestação, que possa inclusive albergar as suas bandeiras. E não adianta convencer-nos de que a nova forma de espontaneidade política reside nas “redes sociais”, porque também aí há muito engano e manipulação.

Aqui há uma mistura de dolo e de culturas políticas. Os partidos à direita apresentam as causas que apoiam como sendo “nacionais”, “apartidárias” de uma “maioria silenciosa”, e as escassas vezes que vêm para a rua têm sempre estes rótulos (nos últimos anos houve várias, na verdade mais protestos do que manifestações, pelo escasso número de aderentes, como a que ocorreu junto da Assembleia contra a nova maioria parlamentar), ou então participam em causas cujo sucesso depende da presença de forças muito mais “orgânicas”, como é o caso das manifestações dos colégios privados ou “pelo direito à vida”, com um papel importante da Igreja.

As manifestações “apartidárias” ou em que apenas haja bandeiras nacionais têm uma ambiguidade que em democracia se presta a todas as manipulações. Há excepções genuínas e espontâneas, mas são a excepção e não a regra. Na verdade, o que se pretende dizer é que elas traduzem um sentimento “nacional” que está para lá dos partidos e da política, e que, ao ser transcendental em relação a essas realidades, é inquestionável. Depois, quando se vê os cartazes ou as bandeiras (os monárquicos passearam a sua bandeira em Lisboa) ou a dinâmica da manifestação, percebe-se que elas são muito diferentes umas das outras, e algumas menos “nacionais” do que o que pretendem ser.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os contrastes revelam isso mesmo. No caso de Aveiro, viam-se famílias inteiras em silêncio a marchar, quase sem qualquer metadiscurso, apenas pela força da presença. Em Viana, havia uma prevalência de bandeiras nacionais, mas estas conviveram sem incidentes com uma bandeira antiga e de nacionalistas galegos. A maioria dos cartazes espontâneos partem do “valor” das vidas perdidas e exprimem preocupações ecológicas. Aliás, onde essas preocupações tiveram um grande peso o carácter das manifestações foi menos antigovernamental, como foi o caso do Porto, de Leiria, e mesmo em parte da manifestação de Lisboa, aquela em que a mobilização partidária teve maior peso.

O caso de Lisboa é talvez o mais típico destas ambiguidades. Havia manifestantes ecologistas, defensores dos animais, que também pagaram um preço elevado nos fogos, e genuínas manifestações de protesto e de raiva, inclusive por parte de familiares das vítimas. Porém, o incidente com um pequeno número de militantes do Movimento Alternativa Socialista (MAS) foi revelador. O cartaz do MAS dizia “governos do PS, PSD e CDS culpados!”, o que em bom rigor não é mentira nenhuma. Aliás, não era o único cartaz que dizia a mesma coisa, como aqueles que atacavam a política florestal dos últimos anos, mas não nomeavam os partidos. Se o cartaz fosse um daqueles cartazes populistas, que, aliás, apareceram em várias das manifestações, que criticavam todos os partidos, ou o “sistema democrático”, ou o 25 de Abril, duvido que houvesse incidentes. Não houve incidentes, aliás, com cartazes da extrema-direita que estavam na manifestação, nem, como seria suposto, se o objectivo fosse manter a manifestação “apartidária”, com os que atacavam o PS, a “geringonça” ou António Costa, que abundavam. O cartaz e os manifestantes do MAS, que foram corridos a murro, e tiveram de ter protecção policial, aos gritos de “comunas de merda”, “geringonços”, “ide para a Venezuela”, “vai trabalhar”, respondidos com “fascistas” e “isto aqui não é nenhum comício do PSD”, tem, aliás, a marca destes dias de radicalização, que, essa sim, é mais política do que popular. Na verdade, a “provocação” do MAS foi ter lá escrito PSD e CDS.

Não há nenhuma manifestação “pura”, e é natural que assim seja. Por isso, prefiro que os partidos políticos presentes nas manifestações o façam às claras e não às escondidas.

PUB

PUB