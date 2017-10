O engenheiro Tiago Martins Oliveira é o presidente da nova Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais que funcionará com mandato até 31 de Dezembro de 2018 na dependência directa do primeiro-ministro. Tomará posse na terça-feira de manhã.

PUB

Nascido no Porto em 1969, Tiago Martins de Oliveira, é licenciado em engenharia florestal e doutorado na mesma área. É especialista em gestão de risco no âmbito das florestas. É membro do Centro de Estudos Florestais da Universidade de Lisboa.

Desde 2016, é responsável da área da Inovação e Desenvolvimento Florestal da The Navigator Company. Há duas décadas que participa em campanhas de combate a incêndios, como sapador operacional, coordenador de combate aéreo, supervisor regional e coordenador nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI).

PUB

A nível internacional trabalhou com Comité Internacional de Ligação (ILC) do 4.º Congresso Mundial de Incêndios Florestais, com a FAO e no projecto científico Fire-Engine — Flexible Design of Forest Fire Management Systems no âmbito programa do MIT-Portugal (2009-2014).

PUB

PUB