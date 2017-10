O valor económico do prémio Princesa das Astúrias da Concordia (50 mil euros), atribuído à União Europeia e recebido por Antonio Tajani (presidente do Parlamento Europeu), Jean-Claude Juncker (presidente da Comissão Europeia) e Donald Tusk (presidente do Conselho Europeu), será doado às vítimas dos incêndios em Portugal e em Espanha. A decisão foi tomada esta segunda-feira, apurou o PÚBLICO.

"Recebo este prémio com humildade e emoção. Premiados são os 500 milhões de cidadãos europeus", escreveu Tajani na sua conta da rede social Twitter, no dia em que foi a Oviedo receber o prémio, a 20 de Outubro.

