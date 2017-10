A candidatura de Santana Lopes à presidência do PSD lamentou esta segunda-feira a recusa de Rui Rio de realizar debates com “as bases do partido” e advertiu que essa posição pode inviabilizar quaisquer outros frente-a-frente, incluindo os organizados pelos media.

“Queremos lamentar a recusa naturalmente, e manifestar uma grande admiração pelo facto de se recusar uma sugestão, tratou-se de uma sugestão e não de um desafio. Não foi feito nenhum desafio ao dr. Rui Rio”, salientou o deputado Fernando Negrão, em nome da candidatura de Pedro Santana Lopes.

Negrão salientou que o objectivo da sugestão feita pelo antigo primeiro-ministro na apresentação da sua candidatura no domingo, em Santarém, foi de salientar a importância de “debater com os militantes do PSD e esclarecer as bases do PSD”.

“Reiterar que as eleições são no partido e que é perante o partido que se deve debater e que se não forem aceites estes debates, outros poderão não acontecer”, afirmou.

Questionado se se refere a eventuais frente-a-frente organizados pelas televisões ou outros meios de comunicação social, Fernando Negrão respondeu afirmativamente. “Isso, por uma razão: porque o que conta são as bases e os militantes. Antes de outros debates, os debates prioritários têm de ser com os militantes e as bases do PPD/PSD”, justificou.

Questionado se pode haver um meio termo, como uma eventual redução no número de debates (21 foram os sugeridos por Pedro Santana Lopes), o antigo ministro considerou que “a recusa liminar” de Rui Rio torna difícil esse compromisso. “Um meio termo aqui é difícil porque a resposta foi liminar e recusou liminarmente a sugestão do dr. Pedro Santana Lopes, o que quer dizer que não há vontade de meios termos por parte da candidatura do dr. Rui Rio”, frisou.

No domingo, o antigo primeiro-ministro sugeriu às diferentes distritais e organizações regionais do partido que promovam debates com ele e o seu rival na corrida às directas de Janeiro, Rui Rio.

"Não faço desafios a ninguém, mas gostaria que as distritais do partido e as organizações regionais, organizassem cada uma um debate", sustentou o antigo primeiro-ministro entre 2004 e 2005.

Numa nota escrita enviada à Lusa, Rui Rio rejeitou esta segunda-feira a proposta do seu adversário para que se realizem debates a dois em todas as distritais, considerando-a “desfasada” do que entende dever ser esta campanha. “Esta proposta de fazer 20 debates é uma proposta coerente com o estilo do meu adversário, mas desfasada do que eu entendo que devem ser estes 3 meses que temos pela frente”, refere Rui Rio.

Na mesma nota, Rui Rio acusa Santana Lopes de, na apresentação da sua candidatura, ter referido “indirectamente algumas mentiras e meias verdades” a seu respeito. “Não são precisos 20 debates para que a verdade possa ser facilmente reposta”, disse, sem esclarecer na nota, contudo, em que moldes aceitaria debater com Pedro Santana Lopes.

