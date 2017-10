O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou nesta segunda-feira que o Estado vai assumir 54% do capital social do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

"O SIRESP é uma sociedade anónima na qual o Estado vai assumir a maioria do capital. Isso foi decidido no passado sábado", disse Eduardo Cabrita a jornalistas no final de uma cerimónia que assinalou o nono aniversário da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana.

O ministro adiantou que "estão a decorrer trabalhos que visam a reestruturação da estrutura accionista de modo a que o Estado tenha uma palavra decisiva na gestão da empresa SIRESP SA, que passa por assumir 54% do capital social do SIRESP".

