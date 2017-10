A mais recente polémica sobre o “Brexit”, e que é reveladora de como é confuso e também sensível a gestão política do processo, tanto em Londres como em Bruxelas, diz respeito a uma fuga de informação sobre a conversa entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, num jantar em Bruxelas na passada segunda-feira. Quem terá sido a fonte anónima que falou ao Frankfurter Allgemeine Zeitung sobre o teor franco mas tenso do encontro?

A notícia publicada pelo jornal alemão não continha novidades, mas oferecia uma descrição dos bastidores do jantar que imediatamente fez entornou o caldo diplomático. De acordo com a descrição do FAZ, Theresa May terá “suplicado” pela ajuda dos aliados europeus para conter as “conspirações” internas para a afastar de Downing Street. Juncker terá comentado que a primeira-ministra britânica estava “ansiosa, atormentada e desanimada”, e cheia de olheiras – “como alguém que já não é capaz de ter uma boa noite de sono”.

O antigo conselheiro de May, Nick Timothy, não perdeu tempo a acusar o chefe de gabinete de Juncker pelo conteúdo da notícia, que na sua opinião tinha como objectivo prejudicar os interesses do Reino Unido e envenenar as negociações do “Brexit”. “Depois de uma cimeira construtiva, [Martin] Selmayr faz isto. É só para nos lembrarmos que há muita gente em Bruxelas que prefere um acordo punitivo ou então nenhum acordo”, comentou.

O chefe de gabinete do presidente da Comissão Europeia respondeu também através do Twitter, desmentindo ser a fonte da notícia. “Desminto que 1) a fuga tenha saído deste gabinete; 2) que Juncker tenha dito isto; 3) que haja qualquer intenção punitiva em relação ao 'Brexit'”, escreveu. Também o porta-voz de Juncker, Margaritis Schinas, negou o relato do FAZ. “Quero ser muito claro: o presidente nunca usou as palavras que lhe foram atribuídas nesta notícia. O que ele tem dito e repetido, muitas vezes, é que todas as partes estão a trabalhar para encontrar um acordo justo para o ‘Brexit’”, sublinhou.

