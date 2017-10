As regiões italianas de Lombardia e Veneto votaram este domingo a favor de uma descentralização do poder do Governo central, em virtude de conseguir mais autonomia em relação a Roma. De acordo com as primeiras estimativas dos resultados oficiais, mais de 90% das pessoas apoiam a defesa de mais poder para as regiões. Os números mais recentes citados pelo jornal italiano La Stampa mostram que o “sim” à autonomia em relação a Roma conquistou 95,3% das intenções de votos enquanto o não apenas 3,9%. Já os votos brancos reuniram 0,8% dos boletins.

Ambos os presidentes argumentam que as regiões do Norte de Itália, responsáveis por cerca de 30% do PIB italiano (Lombardia é responsável por 20% e Veneto, que inclui a turística cidade de Veneza, pelos restantes 10%), gastam a sua riqueza para sustentar as regiões do Sul.

De acordo com os primeiros números, a afluência às urnas na região de Veneto terá chegado aos 57%, quando o mínimo era de 50%. Já na Lombardia a participação foi menos expressiva, com cerca de 40% a acorrerem às urnas, ainda assim um número superior ao objectivo definido por Maroni (34%), detalha a Reuters. Conforme se lia nos boletins de voto, as regiões votaram “formas suplementares e condições particulares de autonomia”.

Os autores da consulta pretendem usar os resultados do referendo para negociar acordos financeiros com Roma, que acusam de ser responsável por “gastar” os impostos e responder com serviços públicos de baixa qualidade.

“Os nossos impostos deviam ser gastos aqui, não em Sicília”, argumenta um dos eleitores Giuseppe Colonna, 84 anos, em declaração à AFP. Por seu lado, os críticos do referendo lembram que referendos como o deste domingo implicam uma despesa de milhões de euros, desnecessária quando as regiões já têm previsto o direito constitucional de negociar directamente com Roma.

Ao contrário do referendo na Catalunha, que Madrid considerou ilegal, apesar de ser meramente consultivo, este escrutínio está previsto pela Constituição italiana. A consulta ganha dimensão por acontecer numa altura em que se discute a independência da Catalunha.

É aliás o presidente da Lombardia, Roberto Maroni, que aponta as diferenças em relação à Catalunha. “Nós queremos continuar em Itália, mas com mais autonomia, enquanto a Catalunha quer tornar-se o 29.º país da União Europeia. Nós não. Pelo menos por agora”, afirmou em declarações à agência Reuters.

Alguns críticos do referendo acusam o movimento de ser meramente uma manobra de propaganda eleitoral que antecede as eleições gerais do próximo ano.

Giovanni Orsina, professor de História na Universidade Luiss-Guido Carli, em Roma, avisa que um “sim” em força poderá recuperar a divisão entre Norte e Sul existente antes do século XIX.

A consulta foi marcada por algumas dificuldades técnicas nos boletins electrónicos, conta a imprensa italiana.

