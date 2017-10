Exército sírio encontra 65 corpos em cidade invadida pelo Daesh

Pelo menos 65 corpos de civis foram encontrados na cidade síria de Al-Qaryatayn, detalha esta segunda-feira um grupo de activistas do país. Os corpos foram encontrados numa cidade controlada pelo Daesh e acredita-se que a maioria tenha sido morta pelo grupo terrorista, escreve a Associated Press.

PUB

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma organização não-governamental com base em Londres, sublinha que o número de vítimas mortais da cidade de Al-Qaryatayn deverá aumentar. De acordo com a Reuters, o número de vítimas mortais é de 128 pessoas. Durante as últimas três semanas a cidade esteve nas mãos do Daesh. As forças sírias recuperaram o controlo da cidade este sábado.

PUB

Pelo menos 35 vítimas mortais foram baleadas e os corpos foram deixados num poço.

O Governo sírio ainda não comentou o número de mortes.

PUB

PUB