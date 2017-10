"A todos os pasteleiros que trabalham de noite para termos bolos fresquinhos pela manhã." Desta vez — e porque já ninguém lhe tira Sobremesas 555 e A Vida Secreta dos Gelados Caseiros —, Rita Nascimento resolveu "brincar aos pasteleiros". Com o novo livro Uma Pastelaria em Casa, a chef de pastelaria e criadora do canal de YouTube La Dolce Rita, quer adaptar aos métodos caseiros aquilo que se faz nas pastelarias. Ou seja, confeccionar, usando algumas receitas básicas, "todos os bolos e doces que quiser".

PUB

Uma Pastelaria em Casa

Rita Nascimento

Arte Plural

17,70€

"Estávamos nos anos 80 e uma criança despenteada esbugalhava os olhos ao passar pelas montras das pastelarias, folheava os livros e revistas de culinária a começar pelo fim, porque era onde estavam as receitas das sobremesas, e gravava os programas matinais da televisão que apresentavam receitas, para ver quando chegasse da escola. Essa criança, que entretanto cresceu (mas continua despenteada), nunca imaginou que a sua vida se iria tornar tão doce", escreve a autora, que ainda encara a pastelaria como se de uma brincadeira se tratasse.

PUB

O objectivo passa por ensinar as bases (com ingredientes acessíveis, reconhecíveis e não muito dispendiosos, uma vez que este "arsenal de receitas" foi pensado "para qualquer mortal" fazer em casa). "É como a música", sugere Rita. "Repare que existem apenas sete notas musicais mas, conjugando-as com tempos e ordens diferentes, é possível criar uma infinidade de músicas. Também com poucas receitas, é possível criar um sem-fim de doces e bolos". Massas e cremes no início e as receitas mais à frente ("sim, isto vai fazer com que ande a saltitar pelas páginas, mas encare-o como exercício físico").

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A premissa do livro ilustrado é a de que cada leitor pode transformar a sua cozinha numa pastelaria, num "verdadeiro doce lar".

Olivença em fotografias e texturas O escritor José Antonio González Carrillo lançou o seu oitavo livro, que é uma reflexão sobre a permanência da lembrança individual, uma série de fotografias e de texturas de uma cidade fronteiriça. Ruas e aldeias de Olivença - Egocídio é um trabalho introspectivo que, com o pretexto das ruas de Olivença e das suas aldeias históricas, aprofunda o valor da lembrança individual e na sua permanência perante a predominância da memória colectiva. O livro, à venda no site do autor, é lançado numa edição numerada e limitada a cem exemplares. Entre as suas publicações, estão os títulos Oliventinos (2005), Saudade (2006), Olivenza oculta (2009), La herencia portuguesa en las cofradías de Olivenza (2010), Almas da Magdalena (2011), Quando já não estivermos (2012) ou Matriz (2013). Ruas e aldeias de Olivença - Egocídio

José Antonio González Carrillo

Edição de autor

PUB

PUB