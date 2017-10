Caixas para cozinhar? Florian Matzke importou há dois anos o conceito da Alemanha, onde descobriu este modelo. Agora, a marca A Panela Nova lança um serviço de subscrição semanal para promover a alimentação saudável e sem desperdício.

A ideia é, segundo Carla Neves que, juntamente com Florian, trabalha a tempo inteiro na empresa, criar hábitos de “comida saudável, com ingredientes de qualidade e que facilitam a vida dos consumidores”. Não precisa de ir às compras e ainda garante que os produtos são, maioritariamente, de produtores locais. Além disso, a caixa traz as quantidades exactas para uma refeição, evitando o desperdício alimentar, uma das premissas da marca.

A Panela Nova

Para já, o serviço só está disponível na zona de Lisboa, mas Carla Neves não descarta a hipótese de alargar a oferta no futuro: “Por nós, estendíamos para todo o lado. A funcionar cá bem, não há fronteiras." A sócia-gerente acredita que esta é uma boa forma de “ganhar tempo para estar com a família, poupando tempo e comendo com qualidade”.

As receitas, saudáveis e fáceis de confeccionar, estão à distância de cliques. O cardápio varia todas as semanas, tendo sempre três pratos vegetarianos, um de carne e um de peixe. Os preços variam consoante o número de refeições e de pessoas, podendo ir dos 4,44€ aos 9,45€ por refeição. Basta escolher a caixa que quer receber e na semana seguinte tem os ingredientes em sua casa.

Texto editado por Sandra Silva Costa

