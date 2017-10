Os finalistas, dez por categoria, foram apurados a partir da indicação das 26 juradas, todas jornalistas automóveis e em representação de 21 países, Portugal incluído, sob as condições de qualquer modelo proposto ter de ser obrigatoriamente comercializado em mais de dez mercados e ter sido lançado entre Setembro de 2016 e Setembro de 2017.

"Naturalmente que cada pessoa vê o automóvel de forma diferente, independentemente do género, mas há estatísticas — o sector automóvel, aliás, gasta milhões nestas acções — que indicam que a mulher compra um carro primeiro tendo em conta a segurança e depois o valor real; só depois vêm os itens de transporte e fantasia", explica Sandy Myhre, a neozelandesa fundadora do Women's World Car of the Year. E, segundo esta jornalista automóvel, quando foi colocada a hipótese de criar um prémio exclusivo não existiam mulheres entre os jurados dos prémios mundiais: "O que nos pareceu incrível, tendo em conta que as mulheres, quer sozinhas quer em família, são responsáveis pela escolha de cerca de 70% das compras automóveis."

A votação das várias categorias decorre até 31 de Outubro. Depois de encontrados os vencedores de cada uma, proceder-se-á à votação do vencedor supremo até 8 de Novembro. Os vencedores, tanto das classes como supremo, serão anunciados a 11 de Novembro.

Há ainda a categoria Carro de Sonho, no ano passado renomeada para Holly Reich Dream Car, em homenagem a uma das fundadoras do prémio - no entanto, aquela não é considerada para apurar o vencedor final.

As votações são analisadas, avaliadas e concluídas pela empresa de consultoria e auditoria Grant Thornton, cuja fórmula de cálculo garante a igualdade entre todos os candidatos propostos.

Criado em 2009, o prémio supremo já foi entregue sete vezes: Jaguar XF (2010), Citroen DS3 e BMW Série 5 (2011), Range Rover Evoque (2012), Ford Fiesta Ecoboost (2013), Mercedes-Benz Classe S (2014), Volvo XC90 (2015) e Jaguar F-Pace (2016).

LISTA DE FINALISTAS

FAMILIAR

Honda Civic

Hyundai i30

Mazda 6

Mazda CX5

Opel/Vauxhall Insignia

Skoda Octavia

Subaru Impreza

Toyota Camry

Volkswagen Arteon

Volvo V90

ECONÓMICO/BUDGET

Citroen C3

Ford Fiesta

Hyundai Accent

Kia Picanto

Kia Rio

Nissan Micra

Seat Ibiza

Suzuki Ignis

Suzuki Swift

Toyota Yaris

ECOLÓGICO/VERDE

BMW 530e

BMW i3

Chevrolet Bolt/Opel Ampera-e

Hyundai Ioniq – EV, Hybrid, Phev

Kia Niro

Renault Zoe

Tesla Model S

Toyota CH-R Hybrid

Toyota Prius Plug-in Hybrid

Toyota Yaris Hybrid

SUV/CROSSOVER

Audi Q5

Jeep Compass

Land Rover Discovery

Mazda CX5

Peugeot 3008

Range Rover Velar

Skoda Kodiaq

Toyota CH-R

Volkswagen Tiguan

Volvo XC60

PERFORMANCE

Audi RS3

BMW M2 Coupé

Honda Civic Type R

Honda NSX

Mazda MX5 RF

Mercedes Benz GTR

Porsche 718 Boxster

Porsche 911 GT3

Porsche Panamera Sport Tourismo

Toyota GT86

LUXO

Audi A8

BMW 5 Series

Infiniti Q60

Jaguar XF

Maserati Levante

Mercedes Benz E-Class

Mercedes Benz S-Class

Porsche Panamera

Volvo S90

Volvo XC60

