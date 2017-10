Cristiano Ronaldo levou o principal prémio da noite: o de melhor jogador do mundo. Mas nomes como Buffon, Zidane ou Giroud foram também galardoados durante a gala de atribuição dos prémios "The Best" da FIFA.

A atribuição dos prémios é feita com os votos dos seleccionadores e capitães das selecções que fazem parte da FIFA, a que se juntam os votos dos adeptos e de um lote de jornalistas.

O prémio “The Best” da FIFA foi retomado em 2016, após um período de seis anos em que esteve fundido com a Bola de Ouro da France Football.

